ایجاد 16 رشته دوره دکتری در سه دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته‌های دوره دکتری مهندسی مکانیک ـ طراحی کاربردی و ساخت و تولید و مهندسی برق – الکترونیک و قدرت در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و بیابان‌زدایی در دانشگاه سمنان موافقت کرد.

این شورا ایجاد رشته‌های آمار، ریاضی، شیمی، فیزیک، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و روستایی، مهندسی هسته ای ـ کاربرد پرتوها، معماری، فوتونیک، رفتار حرکتی و طراحی شهری در پردیس تهران دانشگاه شهید بهشتی دوره دکتری را تصویب کرد.

شورای گسترش همچنین موافقت قطعی خود را با ایجاد پردیس دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس در شهر تهران، با یک بارپذیرش دانشجو در دوره‌های دایر کارشناسی ارشد با ظرفیت پذیرش هر رشته 15 نفر و دکتری با ظرفیت پذیرش هر رشته 50 درصد ظرفیت روزانه به جز رشته‌های حقوق، علوم سیاسی، علوم اقتصادی، روانشناسی، علوم تربیتی و جامعه شناسی اعلام کرد.

تغییر نام دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان به "دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته"، ایجاد پردیس دانشگاهی دانشگاه مازندران در شهر بابلسر و انحلال موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی بزرگمهر از دیگر مصوبات شورای گسترش آموزش عالی است.



