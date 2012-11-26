گفتمان عاشورا در فضای مجازی فراگیر شود

حجت الاسلام ولی الله مصائبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این که مظلومیت حضرت ابا عبد الله الحسین(ع) و عاشورا در تقویم دل ها خاطره سرخ است چون در این روز امام حسین (ع) را سر نبریدند بلکه اسلام را به قربانگاه قدرت طلبی خویش بردند، افزود: کسی هست که داستان مظلومیت ها را نشنیده باشد و آیا مظلوم تر از مظلومیت واژه ای هست.

وی خاطر نشانکرد: مظلومیت های اسلام از همان دوران پیامبر (ص) در اوج بود، داستان یاسر و سمیه که مظلومانه در صحرای گرم حجاز به شهادت رسیدند، ابوذر که در تبعیدگاه جان داد، میثم تمار که سرش بالای دار رفت، ابن مسعود که زیر لگد ها شهید شد، حجر بن عدی که با فرزندانش به معراج شهادت رفت نمونه هایی از این مظلومیت هاست.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین با یادآوری مصائب شیعه در طول تاریخ تصریح کرد: محمد بن دیباج که به دستور منصور زنده زنده روی زمین کشیده شده و ستون ها را به روی سینه اش گذاشتند تا شهید شد، ابن سکیت عالم بزرگ شیعی به فرمان متوکل زبانش را از پشت سرش بیرون کشیدند، مگر اولاد علی(ع) چه گناهی داشتند که منصور دوانقی بناهای بغداد و ستون ها را با پیکر های مسلمین بنا کرد و زنده زنده میان دیوار ها و ستون ها گذاشت.

مصائبی تاکید کرد: 60 تن از پیر و جوان از سادات فاطمی(س) در یک شب به دعوت حمید بن قحطبه بفرمان هارون الرشید در یک خانه شهید و سرهایشان در چاه افکنده شد.

وی با اشاره به این که نمرودیان برای به آتش کشیدن ابراهیم هیزم جمع کردند و کبریت شایعه و کینه توزی و بنزین لجاجت و حسد ریختند تا آتش کینه شعله ور شود عنوان کرد: ابولهب های زمانه عداوت و آتش جهل و جنون را روشن نمودند و مستکبرین همه دست در دست هم عده ای بی خبر را جمع کرده و گوساله ای را برای پرستش نصب کردند.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان یادآور شد: فرعونیان در نیل ستمگری های خود غرق شدند و جگر گوشه رسول الله(ص) را مظلومانه شهید و تا ابد قلب شیعیان را داغدار کردند.

مصائبی ابراز داشت: مگر می شود با دست روی چشم گذاشتن در روز، منکر نور خورشید شد یا با بستن شیشه عطر منکر بوی خوش آن شد.

وی ادامه داد: حسین جان حرم حقیقی تو در دل ها و قلب هاست و بنای آن از کودکی در سرزمین دل ما و آزادمردان جهان بنا شده و همواره منبع آثار و برکات برای ما بوده است.

مصائبی تاکید کرد: امروزه با صنعتی شدن محیط پیرامون و پیچیدگی طراحی های بشر، دشمن برای گمراه کردن مردم و از بین بردن یکپارچگی آن ها نیاز فراوان به روش های جدیدی دارد که ساده و دسترس باشند به همین دلیل به دروغ پردازی و ایجاد اختلاف دامن می زند تا عزم و اراده یک ملت متزلزل کند.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان ادامه داد: با وجود این که وهابیت و استکبار تمام تلاش خود را برای خدشه دار کردن این قیام خونین می کند عاشورا و امام حسین(ع) یک واقعیت انکار ناپذیر هستند و باقی می مانند.

وی اظهار داشت: باید گفتمان عاشورا در فضای مجازی فراگیر شود تا اندیشه حریت و آزادگی و آزادمردی به زبان های مختلف برای رساندن ندای شیعه و پیام عاشورا در جهان بیان شود و استمرار امامت و ولایت پیام ها و فرهنگ عاشورایی داستان ها و دانستنی های عاشورایی برای بصیرت بخشیدن و آگاهی دادن به جامعه در خدمت بشریت باشد تا ما شرمنده امام حسین(ع) و یاران با وفایش نشویم.

مصائبی در پایان تاکید کرد: پرچمی را که ما در محرم به دست می گیریم، پرچم صرف حزن و اندوه نیست بلکه پرچم انتقام برای عزت و سربلندی است.