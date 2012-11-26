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۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۰

در گنبدکاووس/

واژگونی یک دستگاه خودرو شش مجروح و کشته برجای گذاشت

واژگونی یک دستگاه خودرو شش مجروح و کشته برجای گذاشت

گرگان - خبرگزاری مهر: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودرو تویوتا در" گنبدکاووس" راننده جان خود را از دست داد و پنج سرنشین مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام ظهر دوشنبه پلیس گلستان، یک دستگاه خودرو تویوتا که از مسیر آزادشهر به گنبدکاووس در حرکت بود در ورودی این شهر از مسیر حرکت خارج و پس از کشیده شدن به شانه خاکی جاده واژگون شد.

بر اثر این حادثه راننده خودرو در دم جان خود را از دست داد و پنج سرنشین آن که مجروح شده بودند توسط اورژانس 115 به بیمارستان انتقال داده شدند، علت وقوع این حادثه از سوی کارشناس تصادفات سرعت بالا و عدم توانایی راننده در کنترل خودرو عنوان شده است.

مردم مداری رمز موفقیت نیروی انتظامی است

فرماندار "بندرگز" استان گلستان با اشاره به تعامل پلیس و مردم گفت: مردم مداری رمز موفقیت نیروی انتظامی است.

قربانعلی بابایی در نشست تعاملی فرماندار بندرگز با فرماندهان و مسئولان انتظامی شهرستان، نیروی انتظامی را یکی از ارکان لازم برای ایجاد امنیت اجتماعی دانست و گفت: سلحشوری، دین مداری و اخلاق مداری مهمترین شاخصه برای پرسنل نیروی انتظامی است.

وی گفت: امروزه پلیس در نظام جمهوری اسلامی ایران برای مردم و در راستای گسترش رفاه و آسایش آنان گام بر می دارد.

کد مطلب 1751760

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