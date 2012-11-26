به گزارش خبرگزاری مهر، شورای گسترش آموزش عالی با یک‌بار پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد رشته تفسیر وعلوم قرآن به صورت الکترونیکی با ظرفیت پذیرش حداکثر 100 نفر به صورت بین‌المللی در جامعه المصطفی (ص) العالمیه و یک بارپذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد علوم حدیث ـ کلام و عقاید و علوم قرآن و حدیث به صورت الکترونیکی و با ظرفیت پذیرش حداکثر 40 نفر برای هر رشته در دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی قرآن و حدیث موافقت به عمل آورد.

همچنین این شورا با یک‌بارپذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی ـ مدیریت ورزشی به صورت الکترونیکی با ظرفیت حداکثر 30 نفر ویژه شاغلین در دانشگاه صنعتی شاهرود موافقت کرد.

تاسیس پژوهشکده نفت و گاز با 5 گروه پژوهشی ازدیاد برداشت، شبیه سازی مخازن، مهندسی حفاری و بهره برداری نفت، مکانیک سنگ و خاک و سازه های دریایی در دانشگاه صنعتی سهند از دیگر مصوبات اخیر شورای گسترش آموزش عالی است.



این شورا با تاسیس پژوهشکده انرژی با 3 گروه پژوهشی بهینه سازی مصرف انرژی و انرژی‌های تجدید پذیر، انرژی و محیط زیست و انتقال انرژی در دانشگاه کاشان موافقت قطعی خود را اعلام کرد.