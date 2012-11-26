صرف سالانه 500 میلیارد تومان در ساخت و ساز شهریار

مسعود باغبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زلزله از جمله بلایای طبیعی است که سالانه چندین بار در اقصی نقاط کشورمان اتفاق می افتد و با توجه به مقیاس آن، اثرات مخرب بسیاری پدید می آورد.

این مسئول عنوان کرد: برغم آنکه همگان از خطرات و اثرات مخرب بلایای طبیعی، به خصوص زلزله آگاهند، اما اقدامات پیشگیرانه کمتری برای مقابله با این پدیده انجام شده است و این در حالی است که اگر قبل از وقوع چنین حوادثی بدنبال پیشگیری، افزایش ایمنی و رعایت اصول استاندارد باشیم، تلفات ناشی از این حوادث بصورت چشمگیری کاهش خواهد یافت.

قبل از وقوع حوادث باید بدنبال راه چاره بود

عضو شورای شهر با گلایه از اینکه حتی در هفته کاهش اثرات بالای طبیعی نیز اقدامات موثری در این زمینه صورت نمی گیرد، گفت: در مدیریت بحران سه مرحله وجود دارد که شامل قبل، حین و بعد از حادثه می شود اما در کشور ما در بیشتر مواقع تنها مراحل حین و بعد از حادثه مورد توجه هستند و مرحله قبل از وقوع حوادث که در واقع مهمترین مرحله نیز هست، مورد اغفال و کم توجهی قرار گرفته است.

باغبانی افزود: بنابر آمار موجود، سالانه چهار میلیون نفر در اثر بلایای طبیعی جان خود را از دست می دهند و بیش از 200 میلیون نفر نیز آسیب میبینند این در حالی است که خسارات روح و روانی این حوادث در نظر گرفته نشده است، نگاهی اجمالی به این آمار، اهمیت برنامه ریزی در مقابل حوادث و بلایای طبیعی را آشکار می سازد.

عدم رعایت اصول ایمنی در ساخت و ساز، موجب افزایش تلفات حوادث طبیعی می شود

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر شهریار بر ضرورت توجه به رعایت اصول فنی در ساخت و سازها و مقاوم سازی ساختمانها تاکید کرد و گفت: با توجه به تجارب کسب شده در زلزله های گذشته می توان گفت که بیشترین آمار تلفات، ناشی از عدم رعایت اصول ایمنی و استاندارد در ساختمانها بوده است، بنابراین باید اهتمام ویژه ای در مقاوم سازی ساختمانها بویژه ساختمانهای مسکونی، امدادی و درمانی داشت.

وی یادآور شد: هر چند کیفیت ساخت و سازها نسبت به چند سال گذشته بهبود پیدا کرده است اما لزوم توجه جدیتر و پر شتاب برای بهبود کیفی تولید ساختمان، امری بسیار ضروری محسوب می شود.

برخی حلقه های ساختمان سازی اصولی مفقود شده است

این مسئول بیان کرد: در شهر شهریار سالانه بیش از 500 میلیارد تومان اعتبار از سوی بخش دولتی و خصوصی در ساخت و ساز و متناسب سازی فضای شهر هزینه می شود در حالیکه هنوز حلقه های تولید ساختمان که مهمترین آنها طراحی صحیح، بکارگیری مصالح استاندارد، رعایت اصول ایمنی و وجود نیروی متخصص و مهارت دیده در اجرا ونظارت محسوب می شود، مفقود و مغفول مانده است.

باغبانی در پایان خواستار توجه بیشتر، برنامه ریزی و همکاری متولیان این امر بویژه فرمانداری، ستاد مدیریت بحران شهرستان، شهرداری، نظام مهندسی، کانون مهندسین ساختمان و آحاد مردم برای آمادگی در مقابل بلایای طبیعی و ایجاد شهری ایمن همراه با آسایش و امنیت خاطر برای شهروندان شهر شهریار شد.