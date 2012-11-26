به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم حجاب و عفاف با حضور دانش آموزان خواهر مقطع راهنمایی و متوسطه در دبیرستان سمیه جزیره خارک برگزار شد.

در این مراسم که در هفته بسیج به همت بسیج دانش آموزی وفرهنگیان جزیره خارگ و با حضور جمع کثیری از دانش آموزان خواهر مقطع راهنمایی و متوسطه این جزیره در دبیرستان سمیه برگزار شد، حجت الاسلام کمالی امام جمعه خارگ در سخنانی اظهار داشت: دین اسلام خصوصا مذهب حقه شیعه مدیون خون امام حسین (ع) است.

امام جمعه خارگ حسین ابن علی (ع) را بزرگترین اصلاح گر تاریخ دانست که با نثار خون خود ، فرزندان، و نزدیکانش درخت مبارک اسلام را از آفات در هم تنیده جهل و خرافات نجات دادند و اگر قیام حسینی نبود ما هم اکنون ظاهری پوک از اسلام داشتیم که با حقایق اسلام ناب محمدی (ص) فرسنگ ها فاصله داشت.

وی پیام خون زینب کبری (س) به زنان امروز ما را حجاب و غفاف دانست و دستاوردها و توفیقات دیگر زن در جامعه را در سایه حجاب و عفاف ممکن دانست.

ویزیت رایگان بیماران در شهرستان بوشهر

بهداری سپاه شهرستان بوشهر به مناسبت هفته بسیج تعدادی از مردم شهر بوشهر را ویزیت رایگان کرد.

خاطر نشان می شود که بیش از 100 نفر از مردم بوشهر در یکی از درمانگاه‌های این شهر ویزیت رایگان شدند.

خدمات رسانی به مردم یکی از وظایف اصلی بسیج بوده و هدف از ویزیت رایگان مردم نیز خدمات رسانی در راستای اهداف این نهاد است.

برپایی نمایشگاه عکس بسیج در شهر بوشهر

به همت حوزه قدس سپاه شهرستان بوشهر و با همکاری پایگاه مقاومت این حوزه نمایشگاه عکس ویژه هفته بسیج برپا شد. در این نمایشگاه بیش از 200 تصویر از عملکرد بسیج در عرصه های مختلف، عکس شهدا، رزمندگان و عملکرد دو پایگاه مقاومت این حوزه در عرصه های مختلف بکارگیری شده است.

آشنایی بسیجیان از عملکرد بسیج در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، ورزشی و ... یاد آوری خاطرات شهدا و رزمندگان از اهداف برپایی این نمایشگاه است.

این نمایشگاه توسط پایگاه‌های مقاومت شهید حر آبادی و جماران در منطقه دوم دریای ارتش برپا شده و عموم مردم می توانند به مدت یک هفته از آن دیدن کنند.

برگزاری جلسه طرح صالحین در حوزه کارگری شهرستان بوشهر

حوزه کارگری شهید تند گویان سپاه شهرستان بوشهر با همکاری پایگاه مقاومت حمزه سید الشهدا شرکت ایران صدرا و به مناسبت هفته بسیج جلسه طرح صالحین در این پایگاه برگزار شد.

جلسه طرح صالحین پایگاه مقاومت حمزه سید الشهدا حوزه کارگری شهید تند گویان سپاه شهرستان بوشهربا حضور بیش از 20 نفر بسیجی در محل نمازخانه شرکت ایران صدرا برگزار شد.

در این جلسه به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، قیام امام حسین(ع)، وضعیت و مسائل فرهنگی اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

رژه موتور سواری بسیجیان شهرستان بوشهر

همزمان با ششمین روز از هفته بسیج رژه موتوری بسیجیان پایگاه مقاومت شهید یاسینی شهرستان بوشهر برگزار شد.

تعداد 20 نفر از بسیجیان موتور سوار پایگاه مقاومت شهید یاسینی حوزه قدس سپاه شهرستان بوشهر خیابان‌های کوی سازمانی پایگاه هوایی را تا این پایگاه طی کردند و با این حرکت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.

شرکت کنندگان در این رژه با حضور در گلزار شهدای گمنام بهمنی به روح مطهره شهدا فاتحه و صلوات نثار کردند.

پیاده روی تاکتیکی در روستای کره بند

حوزه مقاومت محرم سپاه شهرستان بوشهر با حضور تعدادی از بسیجیان این حوزه به مناسبت هفته بسیج پیاده روی تاکتیکی برگزار کرد. حوزه محرم سپاه شهرستان بوشهر با همکاری دو پایگاه مقاومت این حوزه و بمناسبت هفته بسیج اقدام به برگزاری پیاده روی تاکتیکی کرد.

پیاده روی تاکتیکی حوزه محرم سپاه شهرستان بوشهر با حضور 80 نفر بسیجی این حوزه در روستای کره بند برگزار شد.

بسیجیان پایگاه های مقاومت شهید دستغیب و صاحب الامر (عج) حوزه محرم مسیر روستای کره بند تا روستای مرزی را پیاده روی کردند.

تجمع پیشکسوتان و رزمندگان و بسیجیان جزیره خارک

فرمانده سپاه خارگ در تجمع پیشکسوتان، رزمندگان و بسیجیان در یادمان شهدای امامزاده میر محمد این جزیره گفت: بسیج نشات گرفته ازنهضت سرخ حسینی است

سرهنگ تعاون کردار ضمن خیر مقدم و تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تصریح کرد تقارن هفته بسیج با دهه اول محرم گویای این حقیقت است که بسیج درامتداد عاشورا قرار دارد و نشات یافته از نهضت سرخ حسینی است.

وی همه مسئولان نظام را وامدار خون شهدا دانست و گفت: خدمت به خانواده شهیدان از بزرگترین افتخارات در نظام مقدس جمهوری اسلامی است زیرا ما هر چه داریم و در آینده به دست خواهیم آوردبه برکت خون شهیدانمان است.

در پایان این مراسم که همزمان با سالگرد شهادت شهیدان جزیره خارگ ، آباش ، درودگاهی وعهد قدیمی نیز بود، قبور مطهر شهیدان عطر افشانی شد و حاضرین با تقدیم گل و قرائت فاتحه با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق کردند.

نشست فرهنگی سیاسی در حوزه کوثر سپاه شهرستان بوشهر

به همت حوزه کوثر سپاه شهرستان بوشهر و با همکاری پایگاه مقاومت معصومه(س) این حوزه بمناسبت هفته بسیج نشست فرهنگی سیاسی برگزار شد.

در این نشست مسائل سیاسی روز، مسائل منطقه ای، اقتصادی، مسائل سوریه، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و.... مطرح شد.

این نشست که در حسینیه روستای هلیله برگزار شد از خواهران بسیجی فعال در عرصه های بسیج سازندگی تجلیل شد. نشست سیاسی فرهنگی توسط پایگاه ام الائمه حوزه کوثر برگزار شد.

همایش طرح صالحین در شهر بوشهر

به همت حوزه شهید تند گویان کارگری و پایگاه مقاومت بقیه ا... (عج) این حوزه به مناسبت هفته بسیج همایش طرح صالحین برگزار شد.

همایش طرح صالحین حوزه کارگری با حضور 60 نفر بسیجی این حوزه در اتوبوسرانی شهر بوشهر برگزار شد.

چگونگی تشکیل حلقه صالحین، مباحث مطرح شده در این حلقه‌ها، مباحثی در مورد کیفیت وکمیت حلقه های صالحین در این همایش مطرح شد.