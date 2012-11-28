محمد رضا خباز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به همایش انتخاباتی شورای هماهنگی شورای جبهه اصلاحات که در دی ماه برگزاری می شود، گفت: برگزاری این همایش کار ضروری و لازم است و حاکمیت هم باید در برگزاری آن کمک کند.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس هشتم، افزود: برگزار کنندگان این همایش تلاش دارند که یک انتخابات باشکوه با حضور حداکثری مردم داشته باشیم و این کار برای نظام نیز ضروری است.

وی در مورد تعدد کاندیداها در جبهه اصلاحات گفت: سرنوشت اصلاح طلبان و کاندیدهای آن در همایش دی ماه مشخص می شود و جبهه اصلاحات از بلاتکلیفی بیرون می آید.

خباز همچنین در پاسخ به این سوال که چرا در همایش انتخاباتی جبهه اصلاح طلبان تحت عنوان همایش طرح مناسک شرکت نکردید و اینکه آیا همایش شورای هماهنگی با طرح مناسک در تقابل است ؟ خاطرنشان کرد: همه این تلاش ها برای حضور در انتخابات و افزایش حضور مردم است و من نیز بدلیل اینکه یکی از اقوام نزدیکم از سفر حج آمده بود در روز برگزاری همایش طرح مناسک در قم بودم.

به گزارش مهر، همایش طرح مناسک آبان ماه امسال با میزبانی جبهه اصلاح طلبان به دبیرکلی مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون اصلاح طلبان مجلس هفتم و هشتم ، بدون حضور چهره های شاخص اصلاح طلب برگزارشد .

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی شکل گرفت، متشکل از 18 حزب اصلاح طلب بود . این شورا قرار است دیماه سال جاری پس از چند سال انفعال فعالیت خود را با برگزاری همایشی انتخاباتی از سر بگیرد. این درحالی است که دو تشکل شاخص منحل شده حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از این شورا حذف شده اند. همچنین دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی به عنوان دیگر حزب تصمیم ساز این شورا که این روزها نام چند عضو شاخص آن به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح است ، درباره همایش شورای هماهنگی به خبرنگار مهر گفته است که اعضای کنونی این شورا را نمی شناسد.