به گزارش خبرگزاری مهر، در پرونده «مناسبات اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا» مسائلی چون ماهیت روابط آمریکا و اروپا، موضوعات کلیدی در مناسبات فراآتلانتیکی در دوره زمامداری اوباما، مؤلفههای تمدنی و فرهنگی اروپا، رقابت و همکاری دو طرف در حوزه‌ها و مناطق مختلف مانند خاورمیانه، چین، ترکیه و...، مناسبات تجاری و اقتصادی دو طرف و ... مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

نگاهی به تعاملات توکیو ـ تهران در گفتگو با سفیر ژاپن در ایران، بررسی «نقش آمریکا در قرن آسیایی» در گفتگو با زبیگنیو برژینسکی، بررسی اختلاف رژیم صهیونیستی و فلسطین به قلم ریچارد فالک، کالبد شکافی انتخاب اخیر آمریکا و مسیر پیش روی اوباما، بررسی انتخاب رهبران جدید چین و ... از جملات بخش‌های شماره جدید همشهری دیپلماتیک است.

در این شماره همشهری دیپلماتیک یادداشت‌ها و گفتگوهای متنوع با کارشناسان و صاحب‌نظرانی چون سیدمحمدکاظم سجادپور، سیدعباس عراقچی، سیدجلال دهقانی فیروزآبادی، محمدرضا دهشیری، سیدسلمان صفوی، ابراهیم متقی، جواد کچوئیان، احمد نقیب‌زاده، علی صباغیان، جعفر حقپناه، محمود واعظی، علی بمان اقبالی زارچ، عباداله مولایی و ... آورده شده است.

شماره 66 «همشهری دیپلماتیک» در 116 صفحه و با قیمت 2500 تومان از دکه‌های روزنامه فروشی قابل تهیه است.