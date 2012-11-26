13 هزار غذای فاسد آماده توزیع در قم کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مجید محمدیان با بیان اینکه بازرسان و کارشناسان بهداشتی مرکز بهداشت در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی در قالب 10 تیم بازرسی و با حضور 22 نفر در آماده باش کامل بودند، افزود: این تیم‌های نظارتی با حضور مستمر و سرزده در واحدهای تهیه و توزیع غذا ضمن بیان توصیه‌های بهداشتی، عملکرد واحدهای مربوطه را ارزیابی می‌کردند.



وی با اشاره به کشف مقادیر زیادی مواد غذایی غیر بهداشتی در این مدت گفت: تنها در یک مورد هوشیاری بازرسان بهداشت در روز عاشورای حسینی مانع از توزیع 13 هزار غذای فاسد و غیر قابل مصرف در بین مردم شد.



رئیس مرکز بهداشت قم با بیان اینکه این میزان غذا از یکی از آشپزخانه‌های سطح شهر کشف شد افزود: متولیان این آشپزخانه شب قبل از عاشورا اقدام به طبخ غذا برای 13 هزار نفر می‌کنند که شرائط نامطلوب نگهداری موجب فاسد شدن این غذاها می‌شود.



وی اظهار داشت: این غذاها بعد از طبخ در ظروف یکبار مصرف و سپس در نایلون و بعد از آن در درون کارتون بسته بندی و داخل خودروهای پیش بینی شده بارگیری می‌شود، که به دلیل خارج نشدن گرمای موجود در غذاها و نگهداری طولانی مدت، غذاهای آماده شده فاسد می‌شوند.



محمدیان با بیان اینکه آزمایشات انجام شده در آزمایشگاه غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم غیرقابل مصرف بودن این میزان غذا را اثبات می کند افزود: با هماهنگی مراجع قضایی مواد غذایی کشف شده توقیف و معدوم شد.



وی از مراکز طبخ غذا خواست بمنظور جلوگیری از فاسد شدن مواد غذایی، غذاهای طبخ شده را در همان روزی که قصد توزیع غذا دارند، آماده و از نگهداری طولانی مدت غذا پرهیز نمایند.



بنا بر اعلام دانشگاه علوم پزشکی قم، در صورت توزیع این 13 هزار غذای فاسد در بین مردم امکان یک حادثه ناگوار انسانی و مسمومیت حجم زیادی ازمردم وجود داشت.

