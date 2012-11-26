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۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۱

نیسی:

14هزار هکتار از اراضی زراعی اهواز زیرکشت گندم و جو می رود

14هزار هکتار از اراضی زراعی اهواز زیرکشت گندم و جو می رود

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی اهواز گفت: پیش بینی می شود در سال زراعی جاری 9 هزار و 500 هکتار از اراضی زراعی این شهرستان به کشت گندم و پنج هزار هکتار به کشت جو اختصاص یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا نیسی اظهار کرد: تاکنون هفت هزار هکتار از اراضی شهرستان اهواز به زیرکشت گندم و سه هزار و 200 هکتار به زیرکشت جو رفته است.

وی همچنین در خصوص کشت محصولات کلزا افزود: پیش‌بینی ما برای کشت محصول کلزا امسال میزان یک هزار هکتار از اراضی شهرستان اهواز است که تاکنون 200 هکتار از این اراضی به زیرکشت این محصول رفته است.

نیسی تصریح کرد: یکی از ویژگیهای کشت غلات امسال‌ استفاده از ماشین آلات خاک ورزی حفاظتی است که شامل انواع چیزل پیلر خاک ورز مرکب، گاوآهن قلمی و دستگاه مستقیم در سطح 10 هزار هکتار است.

مدیر جهاد کشاورزی اهواز ادامه داد: این ماشین‌آلات علاوه بر کاهش مصرف سوخت، از تردد بیش از حد ادوات در اراضی کشاورزی و تخریب خاک جلوگیری می کنند.

وی با اشاره به تامین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان گفت: میزان سه تن بذر کلزا و کودهای شیمیایی بین کشاورزان توزیع شده است.

نیسی اضافه کرد: از سوی دیگر قرار شده یک کارشناس ناظر، بر امور آموزش کشاورزان و نظارت بر امر کاشت، داشت و برداشت محصول کلزا نظارت کند.
 
کد مطلب 1751782

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