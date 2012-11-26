470 هزار جلد کتاب در کتابخانه های لرستان وجود دارد/ فاصله تا استانداردها

تیمور احمدوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای دولت دهم تا کنون تعداد کتابهای موجود در کتابخانه های لرستان به بیش از 470 هزار جلد رسیده است.

وی با اشاره به میزان کتابهای کتابخانه های عمومی لرستان در دولت نهم بیان داشت: طی دولت نهم تعداد کتابهای موجود در کتابخانه های لرستان 360 هزار نسخه بوده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان لرستان با بیان اینکه تعداد کتابهای کتابخانه های عمومی لرستان طی دولت نهم نسبت به دولتهای گذشته 44 درصد رشد داشته است، عنوان کرد: همچنین این میزان طی دولت دهم نسبت به دولت نهم نیز 31 درصد رشد داشته است.

احمدوند با بیان اینکه قبل از دولت نهم به ازای هر 100 نفر 16 جلد کتاب در کتابخانه های عمومی لرستان وجود داشته است ادامه داد: این در حالیست که طی دولت نهم این میزان به ازای هر 100 نفر به 21 جلد افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: طی دولت دهم نیز تعداد کتابهای موجود در کتابخانه های عمومی استان به ازای هر 100 نفر به 27 جلد کتاب رسیده که این میزان نسبت به قبل از دولت نهم 68 درصد رشد داشته است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان لرستان یادآور شد: بر اساس استاندارد بین المللی باید به ازای هر نفر بین 3 تا 5 جلد کتاب در کتابخانه های عمومی استان وجود داشته باشد.