بزرگترین همایش استانی زینبیون در بهارستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با هدف تبیین اهداف پیام عاشورای حسینی و خطبه خوانی حضرت زینب(س) ویژه برنامه هایی را در نظر گرفته که سه شنبه هفته جاری به مناسبت سومین روز شهادت جانسوز امام حسین(ع) برگزار می شود.

یکی از اعضای هیئت امنای زینبیون شهر گلستان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این همایش همه ساله به مناسبت شهادت سالار شهیدان حضرت اباعبدالله حسین (ع) و پاسداشت کرامت و شجاعت اسرای کربلا برگزار که امسال نسبت به سال های گذشته منسجمتر برگزار خواهد شد.

نادرسازور اظهار داشت: این اجتماع بزرگ زینبیون در شهر گلستان همراه با عزاداری بیش از هزار هئیت مذهبی همراه با کاروان نمادین اسرای کربلا از مراز شهدای گمنام امامزاده قاسم به سمت مصلای بزرگ شهر گلستان به حرکت درخواهند آمد.

این فعال مذهبی همچنین اضافه کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته در این همایش پس از تجمع در مصلای شهر، حاج جواد رسولی زنجانی و کربلایی اصغر محمدی از مداحان اهل بیت به مرثیه سرایی و مداحی خواهند پرداخت.

عضو هیات امنا زینبیون شهر گلستان گفت: تشریح اهداف قیام عاشورا و خطبه خوانی حضرت زینب(س) نیز از سوی امام جمعه از دیگر برنامه های این مراسم است که در پایان اقامه نماز جماعت مغرب وعشا به امامت امام جمعه شهرستان بهارستان برگزار خواهد شد.