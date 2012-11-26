مراسم سوگواری امام حسین(ع) درمانیل

به گزارش خبرنگار مهر از مانیل ، در این مراسم که به همت رایزنی فرهنگی و با همکاری و مشارکت سفارت جمهوری اسلامی ایران ، کالج بین المللی المصطفی (ص) و انجمن اسلامی دانشجویان برگزار شد جمعی از ایرانیان مقیم ، دانشجویان و تعدادی از شیعیان فیلیپینی حضور داشتند .

در این برنامه ها که در ایام تاسوعا و عاشورا با حضور حدود بیش از 500 نفر ازعزاداران حسینی در ساختمان جدید رایزنی فرهنگی برگزار شد ، حجج اسلام و المسلمین موسوی ریاست کالج بین المللی المصطفی (ص) و محدث استاد حوزه و دانشگاه در خصوص ابعاد شخصیتی امام حسین (ع) ، فلسفه قیام عاشورا ، ضرورت ها و وظائف مسلمانان و شیعیان سخنرانی کردند و قرائت قرآن و زمزمه زیارت پرفیض عاشورا نیز از دیگر برنامه های این ایام بود .

بر اساس این گزارش ، عزادارن حسینی ظهر روز عاشورا نیزبه امامت حجت الاسلام موسوی ریاست کالج بین المللی المصطفی (ص) نماز ظهر را اقامه کردند.

همچنین مداح اهل بیت (ع) اعزامی از ایران نیز در برنامه های این ایام به ویژه تاسوعا و عاشورا به اجرای برنامه پرداخت و چند تن از دانشجویان نیز مرثیه خوانی کردند .

با توجه به حضور دانشجویان ایرانی همچون سال های گذشته و شیعیان فیلیپینی ، نمایشگاه تصاویر دینی و مذهبی و کتاب نیز در کنار این مراسم برگزار شد که مورد توجه حضار قرار گرفت و بخشی از کتابها نیز به علاقه مندان اهدا گردید.