سوریه با القاعده و ائتلاف دوحه می جنگد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، "عمران الزعبی" گفت : جنگ در سوریه میان نظام و حامیان آن با القاعده و ائتلاف دوحه(ائتلاف ملی سوریه) است.

وزیر اطلاع رسانی سوریه افزود: ائتلاف ملی سوریه، نماینده گروه اخوان المسلمین است که تلاش می کند دوباره در سوریه مطرح شود.

عمران الزعبی بیان کرد: حضور شخصیتهای مخالف در رسانه های دولتی به شرط اینکه حاکمیت ملی را مخدوش نکند مانعی ندارد.

وزیر اطلاع رسانی سوریه با اشاره به نقش رسانه ها در خط دهی افکار عمومی بیان کرد: وظیفه خبرنگار منتقل کردن واقعیتهای سوریه به شکل کامل است و هیچ خط قرمزی برای فعالیت رسانه ها در صورتی که حاکمیت ملی را خدشه دار نکنند، وجود ندارد.