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۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۵

9آذرماه/

مسابقه قرآنی "تسنیم" در خراسان رضوی برگزار می شود

مسابقه قرآنی "تسنیم" در خراسان رضوی برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از برگزاری آزمون کتبی مسابقه قرآنی" تسنیم " در این استان در 9 آذر ماه جاری خبر داد.

حجت الاسلام محمد رضا مجتهد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولین دوره مسابقات قرآنی "تسنیم" ویژه مدیران و کارکنان فرهنگی دستگاه های فرهنگی کشور در دو مرحله استانی و کشوری برگزار می شود.

وی تاکید کرد: این مسابقه با هدف جلب حضور حداکثری کارکنان دستگاه های فرهنگی در جهت انس با قرآن کریم و ایجاد فضای قرآنی در جامعه برگزار می شود.

وی بیان کرد: با برگزاری اینگونه مسابقات فضای انس والفت بیشتر با مفاهیم پایه ای قرآن کریم و انگیزه مضاعف جهت ارتقای سطح معلومات و کارکنان دولت ایجاد خواهد شد.

حجت الاسلام مجتهد زاده یادآور شد: پذیرفته شدگان در مرحله استانی می توانند درمرحله کشوری که بهمن ماه برگزارمی شود شرکت کنند.

کارشناس مسئول دارالقرآن تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: 245 نفر در خراسان رضوی در این مسابقه بزرگ قرآنی شرکت کرده اند.

وی گفت: سازمان دارالقرآن کریم با همکاری شورای توسعه فرهنگ قرآنی و آستان مقدس حضرت عبدالعظیم برگزارکننده اولین دوره این مسابقات قرآنی بوده است.

کد مطلب 1751796

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