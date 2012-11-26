مسابقه قرآنی "تسنیم" در خراسان رضوی برگزار می شود

حجت الاسلام محمد رضا مجتهد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولین دوره مسابقات قرآنی "تسنیم" ویژه مدیران و کارکنان فرهنگی دستگاه های فرهنگی کشور در دو مرحله استانی و کشوری برگزار می شود.
وی تاکید کرد: این مسابقه با هدف جلب حضور حداکثری کارکنان دستگاه های فرهنگی در جهت انس با قرآن کریم و ایجاد فضای قرآنی در جامعه برگزار می شود.
وی بیان کرد: با برگزاری اینگونه مسابقات فضای انس والفت بیشتر با مفاهیم پایه ای قرآن کریم و انگیزه مضاعف جهت ارتقای سطح معلومات و کارکنان دولت ایجاد خواهد شد.
حجت الاسلام مجتهد زاده یادآور شد: پذیرفته شدگان در مرحله استانی می توانند درمرحله کشوری که بهمن ماه برگزارمی شود شرکت کنند.
کارشناس مسئول دارالقرآن تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: 245 نفر در خراسان رضوی در این مسابقه بزرگ قرآنی شرکت کرده اند.
وی گفت: سازمان دارالقرآن کریم با همکاری شورای توسعه فرهنگ قرآنی و آستان مقدس حضرت عبدالعظیم برگزارکننده اولین دوره این مسابقات قرآنی بوده است.
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