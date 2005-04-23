ورزشكاران بايد به عنوان يك طبقه اجتماعي به رسميت شناخته شوند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از كميته رسانه هاي ستاد انتخاباتي دكتر محمد باقر قاليباف، قاليباف با اشاره به ضرورت توجه به توسعه ورزش در دو بعد قهرماني و همگاني گفت: پديده ورزش باعث سلامت روحي و جسمي انسان ها مي شود، بنابراين بايد توجه ويژه اي به هر دوي آنها شود.

وي ادامه داد: عده اي اين باور را دارند كه سرمايه گذاري در ورزش قهرماني اسراف است اما من با رد اين مطلب، اعتقاد دارم ورزش قهرماني نه تنها اسراف كاري نيست بلكه تاثيرات اقتصادي، سياسي و اجتماعي بسياري در جامعه دارد و باعث همبستگي ملي مي شود و تعديل هيجانات را در پي خواهد داشت.

وي با اشاره به نقش ورزش همگاني در نشاط جامعه اظهار داشت: در مسووليت گذشته خود، نگاه جدي به ورزش همگاني داشتم چرا كه اعتقاد دارم بدون كمترين سرمايه گذاري مي توان اين بعد ورزش را توسعه داد و براي دستيابي به اين هدف، ابتدا يك عزم جدي لازم است و سپس بايد فضايي فراهم شود تا دستگاههاي مختلف ورزش و آنهايي كه با مسايل اجتماعي سر وكار دارند، همكاري متقابلي داشته باشند.

نامزد نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با اشاره به فعاليت هايش براي توسعه ورزش همگاني خاطرنشان كرد: همه ما شاهد بوديم كه توانستيم به كمك ديگر فضايي لازم براي پرداختن به ورزش فراهم كنيم.

وي با بيان اينكه توسعه ورزش همگاني باعث برقراري و تضمين امنيت اجتماعي مي شود، تصريح كرد: اگر ورزش همگاني در جامعه گسترش پيدا كند به طور حتم خشونت را كاهش مي يابد و جامعه با نشاط بيشتري به حركت خود ادامه مي دهد.

مهمترين اثر ورزش ايجاد روحيه با نشاط است.

وي افزود: ما بايد ادبيات و گفتمان خودمان را به صورتي در بياوريم كه امنيت در جامعه برقرار شود و در مسيري حركت كنيم كه نشاط در جامعه جايگزين ديگر پديده هاي اجتماعي شود.

وي همچنين تاكيد كرد: اگر ورزش امر به معروف است با اتكا به آن مي توان آنچه كه منكر است را از بين برد.

دكتر قاليباف با تاكيد بر سازماندهي ورزشكاران به عنوان يك طبقه اجتماعي گفت: ورزش بايد به عنوان يك سازمان و تشكيلات اجتماعي به شكل واحد به رسميت شناخته شود تا از اين طريق، ورزشكاران بتوانند حقوق خود را مطالبه كنند. در حال حاضر كارگران تنها طبقه اي هستند كه سازماندهي اصولي و منطقي دارند و به تبع آن تاثيرگذار هم هستند، بنابراين اگر چنين اتفاقي در مورد ورزشكاران رخ دهد، آنها مي توانند در حوزه هاي مختلف اجتماعي تاثيرگذار باشند.

وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود گفت: هر جا كه بحث توسعه مطرح مي شود، انسان سالم مورد نظر است؛ انساني كه از لحاظ روحي و اجتماعي در سلامت كامل باشد. آن وقت است كه مي توانيم به توسعه كامل و همه جانبه كه به تمام زمينه ها نگاه ويژه اي دارد، دست پيدا كنيم.

دكتر قاليباف خاطرنشان كرد: انسان سالم به باورهاي ديني معتقد است و اخلاقيات را رعايت مي كند.

قاليباف در خصوص اهداف خود از كانديداتوري رياست جمهوري خاطرنشان كرد: مهمترين هدف من مشاركت حداكثري مردم در انتخابات است، در ابتدا آرزوي من اين است كه حضور گسترده مردم را ببينم و سپس به مسايل ديگرآن فكر مي كنم.

وي با بيان اينكه فرد منتخب بايد دغدغه مردم را داشته باشد،اضافه كرد: مسوولان اجرايي بايد با اين تفكر، فاصله خودش را با مردم كم كند.

دكتر قاليباف در بخش پاياني صحبت هايش به توسعه ورزش در بين بانوان اشاره كرد و گفت: در ورزش ما قشري كه مغفول واقع شده، بانوان هستند . اگر آقايان فضاي ورزشي دارند - كه متاسفانه تعداد آنها كم است- سهم بانوان از آنها بسيار كمتر است. وقتي بانوان در اكثر حوزه ها فعاليت مفيد دارند و در دانشگاه و ديگر قسمت هاي ديگر موفق هستند، چرا نبايد در ورزش بيشتر از آنچه كه امروز شاهد آن هستيم، فعال نباشند.

همچنين در اين ديدار به پاس خدمات دكتر محمد باقر قاليباف دان 5 استادي تكواندو و لوح انجمن جهاني تكواندو به وي اهدا شد.