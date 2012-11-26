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۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۵

چهارمین نشست صلح جهانی؛

رییس جمهوری اندونزی : تضادی میان اسلام و دموکراسی وجود ندارد

رییس جمهوری اندونزی : تضادی میان اسلام و دموکراسی وجود ندارد

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: رییس جمهوری اندونزی به کارنامه موفق کشورش در ایجاد دموکراسی در پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان اشاره و بر عدم وجود تضاد میان اسلام و دموکراسی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جاکارتاپست چاپ اندونزی، "سوسیلو بامبانگ یودهویونو" طی سخنانی در چهارمین نشست صلح جهانی در اندونزی ، افزود: من با ابراز اطمینان نسبت به امکان همراهی اسلام و دموکراسی اظهار نظرها در خصوص تضاد میان این دو را رد می کنم.

وی اندونزی را مثال درخشانی برای برقراری دموکراسی در یک کشور مسلمان برشمرد و در عین حال گفت: نمی توان یک مدل دموکراسی برای تمام کشورهای جهان دیکته کرد و باید در روند ایجاد دموکراسی ارزشهای محلی هر کشور و جامعه ای مدنظر قرار داده شود.

رییس جمهوری اندونزی نسبت به تلاش برخی کشورها برای تحمیل دموکراسی در کشورهای دیگر هشدار داد و گفت: نمی توان دموکراسی را از بالا و بدون توجه به مذهب، قومیت و هویت های دیگر کشورها به آنها تحمیل کرد.

چهارمین نشست صلح جهانی با حضور بیش از 50 شخصیت سیاسی، مذهبی و دانشگاهی از 31 کشور جهان از روز جمعه 23 نوامبر به مدت سه روز در شهر بوگور اندونزی برگزار شد.

کد مطلب 1751803

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