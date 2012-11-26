رییس جمهوری اندونزی : تضادی میان اسلام و دموکراسی وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جاکارتاپست چاپ اندونزی، "سوسیلو بامبانگ یودهویونو" طی سخنانی در چهارمین نشست صلح جهانی در اندونزی ، افزود: من با ابراز اطمینان نسبت به امکان همراهی اسلام و دموکراسی اظهار نظرها در خصوص تضاد میان این دو را رد می کنم.

وی اندونزی را مثال درخشانی برای برقراری دموکراسی در یک کشور مسلمان برشمرد و در عین حال گفت: نمی توان یک مدل دموکراسی برای تمام کشورهای جهان دیکته کرد و باید در روند ایجاد دموکراسی ارزشهای محلی هر کشور و جامعه ای مدنظر قرار داده شود.

رییس جمهوری اندونزی نسبت به تلاش برخی کشورها برای تحمیل دموکراسی در کشورهای دیگر هشدار داد و گفت: نمی توان دموکراسی را از بالا و بدون توجه به مذهب، قومیت و هویت های دیگر کشورها به آنها تحمیل کرد.

چهارمین نشست صلح جهانی با حضور بیش از 50 شخصیت سیاسی، مذهبی و دانشگاهی از 31 کشور جهان از روز جمعه 23 نوامبر به مدت سه روز در شهر بوگور اندونزی برگزار شد.