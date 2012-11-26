افزایش 269 درصدی بارندگی در آبادان/ خیابانهای شهر غرق در آب

به گزارش خبرنگار مهر، با استقرار خط ناپایدار لایه میانی جو در منطقه و انتظار تقویت مجدد آن و شروع بارندگی، رگبار، رعد و برق و وزش باد در شهرهای آبادان و خرمشهر مردم این خطه از استان خوزستان به زحمت خود را به محل کار خود رساندند.

شدت باران به حدی بود که اکثر خیابانهای سطح این دو شهر مملو از آب شده و تردد را برای مردم سخت کرده است. در این بین دانش آموزان نیز به سختی خود را به مدارس رساندند زیرا در این شهر با وجود حجم بالای بارش باران، مدارس شهر تعطیل اعلام نشد.

اداره هواشناسی آبادان نیز اعلام کرد: از اواخر روز یکشنبه تا اوایل صبح روز سه شنبه هفته جاری شاهد بارشهای باران به همراه رعد و برق و وزش بادهای قابل ملاحظه در استان به ویژه در مناطق جنوبی، ساحلی و جنوب شرقی خواهیم بود.



همچنین انتظار آبگرفتگی و طغیان رودخانه های بخشهای جنوبی و جنوب شرقی استان در این مدت وجود دارد ضمن اینکه بیشترین دما 22 درجه و کمترین 17 درجه با 98 درصد رطوبت در این دو شهرستان است.



شهردار آبادان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر حجم بارندگی در این شهر را از شب گذشته تاکنون 35 میلیمتر اعلام کرد و گفت: این حجم بارندگی نسب به سال قبل در این موقع 269 درصد افزایش داشته است.



محمود رضا شیرازی اظهار کرد: از اوایل آذرماه تا کنون 46.5 میلیمتر بارندگی داشته ایم که نزدیک به یک سوم میانگین سالانه شهرستان است.



وی به ورود این حجم آب به سیستم کانالهای دفع آب و فاضلاب شهر اشاره کرد و ادامه داد: کانالهای آب سطحی و فاضلاب شهرستان کشش دفع این حجم از آب را ندارند و این کانالها توانایی دفع 10 تا 15 میلیمتر آب سطحی را دارند و این مشکل با توجه به دبی رودخانه بهمنشیر سبب کندی دفع شده است.



شهردار آبادان با اشاره به قطعی برق در بعضی از مناطق و از کارافتادگی سیستم پمپاژ آبهای سطحی این مناطق گفت: با همت کارکنان شهرداری، تمامی پمپاژها به سیستم تخلیه آبهای سطحی بازگشته اند و سعی داریم با حداکثر توان این مشکل شهر را برطرف کنیم.



شیرازی درپایان از مردم خواست با صبر بیشتر، همیار این شهرداری در زمینه خدمت رسانی مطلوبتر به شهروندان باشند.