مذاکرات تغییرات جوی در قطر آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بحث اصلی در مذاکرات دوحه مبارزه با افزایش گرمای زمین و کمک به کشورهای فقیر در این راه است.

مذاکرات تغییرات جوی دو دهه قدمت دارد ولی با این وجود تا کنون نتیجه ای مشخص از آن حاصل نشده است.

یکی از موضوعات کلیدی در این رابطه کاهش تولید گازهای گلخانه ای در جهان است. این گازها دلیل صلی افزایش دمای زمین هستند اما با این وجود کشورهای صنعتی از جمله آمریکا تا کنون به تعهدات خود در خصوص کاهش تولید این گونه گازها عمل نکرده اند.

تلاش ها برای رسیدن به معاهده جدیدی در خصوص کاهش تولید گازهای گلخانه ای سه سال قبل در کپنهاک با شکست روبرو شد اما سال گذشته کشوها قبول کردند که مذاکرات خود در این رابطه را از سر گرفته و تا سال 2015 معاهده جدیدی را تصویب کنند.