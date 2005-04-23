كسب نتايج ضعيف باعث بركناري تقوي شد/ مراسم توديع امشب برگزار مي شود

مهدي احمدي مديرروابط عمومي باشگاه فرهنگي ورزشي سايپا درگفت وگوبا خبرنگار" مهر" ضمن تاييد خبرفوق افزود : با توجه به كسب نتايج ضعيف دربازهاي اخيرتيم فوتبال باشگاه سايپا هيات مديره تصميم به تغيير در كادر فني گرفت و طي آن دكتربيژن ذوالفقارنسب به عنوان سرمربي تيم به جاي مجتبي تقوي منصوب شد.

وي ادامه داد : تقوي درمدت رهبري تيم موجبات موفقيت بسياري را در تيم فراهم آورد وهمه به ياد دارند كه تيم ما دررقابتهاي امسال متفاوت ازهميشه پاي به ميدان گذارد كه اين موفقيت ها مرهون تلاشهاي تقوي و بازيكنان جوان تيم است.

احمدي در خصوص تغيير در كادر مربيان تيم سايپا گفت : تغيير چنداني وجود نخواهد نداشت و دكترذوالفقارنسب در اين زمينه تصميم گيري خواهند كرد.

مديرروابط عمومي باشگاه سايپا در خصوص مراسم توديع تقوي اظهار اشت : باشگاه سايپا همواره قدرشناس زحمات مربيان خود بوده و خواهد بود و هيچگاه اخلاق حرفه اي را فداي مسايل زودگذر فوتبال نخواهد كرد و به نحو شايسته از زحمات تقوي قدرداني مي كند. قرار است مراسم توديع وي امشب در هتل المپيك با حضور مسوولان و مديران باشگاه سايپا برگزار خواهد شد.