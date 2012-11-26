آغاز بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری/ کوهها سفید پوش شد

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه جدیدی از صبح امروز وارد استان چهارمحال و بختیاری شد و آسمان را یکباره پوشش ابر فرا گرفت.

در ابتدای صبح بارش در شهرکرد به صورت برف بود که در بارش در نزدیکی ظهر امروز به صورت باران درآمد.

بارش در ارتفاعات این استان بصورت برف است.

کوهستانهای این استان یکپارچه سفید پوشش شده است و مناظر زیبایی ایجاد کرده است.

بارش برف و باران در ابتدای صبح در شهرکرد موجب آبگرفتگی معابر وکند شدن سرعت حرکت خودروها شده بود.

هم اکنون برف های نشسته شده بر روی زمین در اثر بارش باران در حال آب شدن هستند.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در این خصوص در گفتگو باخبرنگار مهر اظهار داشت: دمای هوای استان چهارمحال و بختیاری ازروز یکشنبه کاهش پیدا کرده است.

شاهرخ پارسا با اشاره به ورود سامانه جدید در این استان، بیان داشت: این سامانه بارشی دارای بارش نسبتا خوب در این استان دارد.

وی بیان داشت: این سامانه تاپایان روز سه شنبه در این استان فعالیت دارد.

پارسا اذعان داشت:برای استان چهارمحال و بهتیاری بارش متناوب برف و باران، رعد و برق، وزش باد و کاهش دما پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: با خروج این سامانه بارشی از روز سه شنبه دمای هوا کاهش محسوسی خواهد داشت.

وی گفت: بررسی سه ماه بارش(مهر تا آذرماه 91) بیانگر آن است که وضعیت بارش در فصل پاییز در همه مناطق استان بجز بخش های از مناطق شرقی و شمال شرقی از وضعیت نرمال و بیش از نرمال نسبت به میانگین بلند مدت بارش برخوردار بوده است.

حداقل و حداکثر دمای شهرکرد به ترتیب منفی دو و چهار درجه سانتگیراد است.