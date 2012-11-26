سکوهای تماشاگران فوتبال نماد فرهنگی مردم یک منطقه است

حمید عالیشوندی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تیم های فوتبال باید به مباحث فرهنگی بیشتر توجه داشته باشند، گفت: وضعیت فرهنگی تیم های فوتبال مطرح در استان فارس مناسب نیست و این بحث جای نگرانی دارد.

وی با تاکید بر اینکه توقع از تیمی مثل شهید سپاسی بیش از این است، تاکید کرد: تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز الگویی مناسب برای وضعیت فرهنگی در لیگ برتر است اما باید به این موضوع نیز توجه داشت که آنها نیز در حد توان خود فعالیت نمی کنند.

ناظر فرهنگی فدراسیون فوتبال در استان فارس تصریح کرد: باشگاه ها باید بخشی از هزینه کردهای خود را در طول یکسال به بخش های فرهنگی اختصاص دهند در حالیکه این اتفاق در هیچکدام از تیم های فوتبال مطرح شیراز نمی افتد.

عالیشوندی با بیان اینکه عدم هزینه کردهای فرهنگی باعث بروز مشکلات برای فوتبال استان خواهد شد، گفت: اگر امروز تشکیل کانون هواداران و انجام فعالیت های فرهنگی را شاهد نباشیم به طور حتم در آینده با مشکلات بیشتری مواجه می شویم.

وی یادآور شد: مشکلات ایجاد شده برای تیم فوتبال برق شیراز به دلیل کم توجه ای به مباحث فرهنگی این تیم است زیرا اگر نسبت به راه اندازی کانون هواداران این باشگاه اقدام درستی صورت گرفته بود بازی این تیم به دلیل فحاشی، نیمه کاره تمام نشده بود.

ناظر فرهنگی فدراسیون فوتبال در استان فارس ادامه داد: طی چندین سال گذشته هر گاه چنین مشکلاتی ایجاد شده مقصر را تماشاگر نماها عنوان کرده ایم در حالیکه اگر مباحث فرهنگی را در اولویت فعالیت های یک باشگاه قرار داده بودیم شاهد این ماجراها نبودیم.

عالیشوندی تصریح کرد: مهمترین باحثی که در رابطه با سکو ها باید مد نظر قرار داده شود این است که مسئولین تیم ها در سکوها نیز مسئولیت دارند و نباید از این جایگاه مهم غافل شوند.

وی تاکید کرد: مسئولین باشگاه ها نباید اتفاقات ناشایست در سکوهای تماشاگران را به گردن چند تماشاگر نما بیندازند که اگر چنین باشد که چند نفر نظم فوتبال یک استان را برهم بزنند جای نگرانی دارد.