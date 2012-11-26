5 هزار جوان عاشورایی فردا در کرج گردهم می آیند

ابراهیم آخوندی در گفتگو با خبرنگارمهر با اعلام این خبر افزود: این همایش با هدف احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، سرکوب فیلم موهن امریکایی صهیونیستی و لبیک به ساحت مقدس پیامبر اسلام(ص) و با حضور پنج هزار دانش آموز پسر دبیرستانی برگزار خواهد شد.

وی گفت: دانش آموزان در قالب هیئت های مذهبی از ابتدای میدان شهدا به طرف مصلی نماز جمعه حرکت خواهند کرد و تجمع عظیم و بی نظیر دانش آموزی را در مصلی کرج تشکیل داده و به عزاداری می پردازند.

1200 دانش آموز ناحیه یک در همایش جوانان عاشورایی شرکت می کنند

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان کرج گفت: 1200 دانش آموز پسر این ناحیه از 10 مدرسه فردا در تجمع عاشورائیان شرکت خواهند کرد.

علی حجرگشت ادامه داد: با توجه به رسالت آموزش و پرورش و آشنایی نسل جوان با اهداف امام حسین(ع) این تجمع تدارک دیده شده است.

وی تصریح کرد: تمامی مدارس دانش آموزان خود را در قالب هیئت های مذهبی دانش آموزی برای حضور در مصلی نماز جمعه و شرکت در عزاداری آماده خواهند کرد.