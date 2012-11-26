کتاب ضمیمه تربیت بدنی دوم ابتدایی تدوین شد

عباس اردستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: کتاب ضمیمه تربیت بدنی در راستای اهداف آموزشی برنامة درسی پایة دوم و کسب صلاحیت های مشترک در حوزه‏‏‌های یادگیری برنامة درس ملی، برای پایة دوم ابتدایی تدوین شد.



وی با بیان اینکه این کتاب نگاه ویژه‌ای به بازی‌ها داشته و سه گروه از بازی‌ها را مورد توجه قرار داده است، افزود: در این کتاب رویکرد اصلی تمرکز به بازی های گروهی، بومی- محلی و بازی های تلفیقی با سایر دروس است. در بازی های گروهی به کمک و همیاری دانش آموزان برای رسیدن به هدفی مشترک توجه شده است.



به گفته اردستانی در این بازی‌ها، دانش‌آموزان برخی از رفتارها از جمله اعتماد، دوستی، پذیرش از سوی جمع، کمک به دیگران، مشارکت در کار با دیگران، کاهش نا‌هنجاری‌های اخلاقی، گرایش و تمایلات مثبت و... آموزش می بینند.



وی در توضیح بازی‌های بومی- محلی گفت: بازی‌های بومی- محلی می‌توانند به عنوان احیا کنندة فرهنگ، آداب و رسوم گذشتگان نقش مؤ ثری در ارتقای شخصیت و هویت ملی داشته باشند. از سوی دیگر این گروه از بازی ها می تواند به عنوان منبعی مؤثر در توسعه و ترویج ورزش همگانی استفاده شود. از این رو، استفاده از انواع بازی‌های بومی – محلی متناسب با فرهنگ و اقلیم محل آموزش در برنامه درسی تربیت بدنی توصیه شده است.



اردستانی با اشاره به بازی‌های ورزشی- تلفیقی ادامه داد: در این کتاب موضوعات متعدد و اصلی درسی مانند ریاضیات، علوم، مهارت های زبانی، هنر و مطالعات اجتماعی با محوریت درس تربیت بدنی و در قالب الگوی تلفیقی و در ذیل نام "بازی‌های ورزشی" به دانش‌آموزان عرضه شده است.



وی تصریح کرد: اگر برنامه‌ریزی و سازماندهی اصولی صورت گیرد، یادگیری سریع و ماندگار، کمترین پیامد همزیستی تربیت بدنی با سایر موضوعات درسی در قالب رویکرد تلفیقی خواهد بود. همچنین ماهیت نشاط و شادابی، تقویت‌کنندگی، رشد‌دهندگی، تسهیل‌کنندگی و مهم‌تر از همه مبتنی بر فطرت آدمی، فعالیت‌های جسمانی که در قالب بازی‌های ورزشی اجرا می‌شوند، فلسفة وجودی، وضرورت بازی‌های ورزشی تلفیقی را رقم خواهد زد.