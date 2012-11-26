ادامه حمایت اعراب از متهم به حمایت از تروریسم/النجیفی به غزه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، "فهد عبدالمحسن" سفیر عربستان در عراق در دیدار با هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق روابط دو جانبه و موضوع زندانیان طرفین را بررسی کرد. دو طرف در این دیدار بر ضرورت تنظیم توافقنامه مبادله زندانیان و بازداشت شدگان تاکید کردند.

خبر دیگر اینکه "علی الشلاه" عضو ائتلاف دولت قانون با اشاره به اخبار منتشر شده از سوی برخی رسانه های عربی درباره تلاش یکی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در معرفی طارق الهاشمی معاون فراری رئیس جمهوری عراق برای دبیرکل سازمان همکاری اسلامی به آن واکنش نشان داد.

وی ضمن غیرقانونی خواندن نامزدی طارق الهاشمی برای سازمان همکاری اسلامی افزود: نامزدی الهاشمی برای دبیرکلی سازمان همکاری اسلامی به این سازمان و اسلام ضربه می زند.

الشلاه بیان کرد: کسانی که برای سازمان همکاری اسلامی نامزد می شوند باید از سوی کشورهای خود معرفی شوند و عراق هرگز الهاشمی را به خاطر جنایاتی که علیه مردم عراق مرتکب شده است، معرفی نخواهد کرد.

از سوی دیگر اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق در راس هیئت پارلمانی عالی رتبه فرودگاه بغداد را به مقصد غزه ترک کرد.

منابع عراقی با اعلام این خبر بیان کردند: هیئت چهل نفره همراه اسامه النجیفی از فراکسیونهای مختلف پارلمان عراق است.