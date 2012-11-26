  1. استانها
  2. هرمزگان
۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۷

با حکم رئیس پیام نور کشور/

رئیس جدید دانشگاه پیام نور هرمزگان منصوب شد

رئیس جدید دانشگاه پیام نور هرمزگان منصوب شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه پیام نور کشور، رئیس جدید دانشگاه پیام نور هرمزگان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عامری با حکم حسن زیاری رئیس دانشگاه پیام نور کشور به عنوان رئیس جدید دانشگاه پیام نور استان هرمزگان منصوب شد.

در کارنامه محمدرضا عامری که دارای مدرک دکترای الهیات، فلسفه و منطق ریاضی و حکمت از دانشگاه تهران است، سابقه فعالیت در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور کشور و مسئولیتهایی همچون ریاست دانشگاه جاجرود و دانشگاه قصران دیده می شود.

دانشگاه پیام نور استان هرمزگان پس از درگذشت ابوالحسن شهواری رئیس سابق این دانشگاه با سرپرستی امید پورعلیمردان، معاون دانشگاه پیام نور هرمزگان اداره می شد.

ابوالحسن شهواری 26 مهرماه امسال به عنوان رئیس جدید دانشگاه پیام نور هرمزگان منصوب شده بود، اما بامداد 30 مهرماه بر اثر عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت.

کد مطلب 1751854

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها