رئیس جدید دانشگاه پیام نور هرمزگان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عامری با حکم حسن زیاری رئیس دانشگاه پیام نور کشور به عنوان رئیس جدید دانشگاه پیام نور استان هرمزگان منصوب شد.

در کارنامه محمدرضا عامری که دارای مدرک دکترای الهیات، فلسفه و منطق ریاضی و حکمت از دانشگاه تهران است، سابقه فعالیت در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور کشور و مسئولیتهایی همچون ریاست دانشگاه جاجرود و دانشگاه قصران دیده می شود.

دانشگاه پیام نور استان هرمزگان پس از درگذشت ابوالحسن شهواری رئیس سابق این دانشگاه با سرپرستی امید پورعلیمردان، معاون دانشگاه پیام نور هرمزگان اداره می شد.

ابوالحسن شهواری 26 مهرماه امسال به عنوان رئیس جدید دانشگاه پیام نور هرمزگان منصوب شده بود، اما بامداد 30 مهرماه بر اثر عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت.