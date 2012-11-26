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۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۸

ایران نژاد:

تقویت وحدت میان آحاد مردم زمینه‌ساز مشارکت در بخش‌های مختلف است

تقویت وحدت میان آحاد مردم زمینه‌ساز مشارکت در بخش‌های مختلف است

کرج – خبرگزاری مهر : فرماندار شهرستان کرج گفت: تجمع مردم عزادار در روزهای تاسوعا و عاشورا نشان از وجود همدلی در بین اقشار مختلف است و تقویت این روحیه می تواند زمینه ساز مشارکت حداکثری مردم در بخش های مختلف باشد.

مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با تقدیر از حضور مردم و هیئت های مذهبی در مراسم های  تاسوعا و عاشورای حسینی تجمع متمرکز عزاداران در مرکز شهر را بیانگر وحدت میان مردم و مسئولان عنوان کرد.

وی افزود: تجمع متمرکز عزاداران در مرکز شهر که با تاکید امام جمعه کرج و مصوبه شورای فرهنگ عمومی صورت گرفته است گام بسیار موثری در جهت ایجاد همدلی بیشتر در میان مردم است.

ایران نژاد با اشاره به اینکه وحدت و همدلی رمز پیروزی و موفقیت مسلمانان است، اظهار داشت: وحدت و یکپارچگی رمز موفقیت ملتها است که فرهنگ آن با تاسی حرکت خودجوش مردمی در زمان انقلاب اسلامی به سایر کشورهای جهان صادر شد و توانست در سالهای گذشته موجب بیداری اسلامی ملتهای مسلمان شود.

وی با تاکید بر اینکه این حرکتها تداوم نضهت عاشورا است گفت: در تحلیل قیام عاشورا این مهم به خوبی خود را به واسطه وحدت میان یاران باوفای امام حسین (ع) نشان داد و موجب شد این نهضت به رغم گذشت هزاران سال در طول  تاریخ بشر ثبت و ضبط شود.

فرماندار شهرستان کرج تصریح کرد: در شرایط فعلی کشور که با انواع و اقسام توطئه دشمنان اعم از تحریم و تهدید مواجه هستیم باید به گونه ای عمل کنیم که بتوانیم علاوه بر حفظ وحدت و همدلی موجبات آرامش و آسایش مردم را فراهم کنیم.

کد مطلب 1751864

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