ادعایی درباره نفوذ آب به شالوده برج آزادی/ مدیر برج پاسخگو نیست

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از انتشار خبری به نقل قول از نادر صنعانی مدیر مجموعه "سنگ و گوهر" - که نمایشگاه دائمی آن در برج آزادی برپاست - در خبرگزاری مهر در مورد اینکه برج آزادی به دلیل عدم رسیدگی و نشت آب به پی و شالوده آن در معرض تخریب است، تمام تلاش خبرنگار مهر برای گفتگو با مدیر مجموعه آزادی بینتیجه ماند.
نادر صنعانی در گفتگویی با خبرنگار مهر از احتمال تخریب برج آزادی در آیندهای نزدیک به دلیل عدم رسیدگیها خبر داد و گفت: تمام درزها و گوشه و کنارهای برج در حال تخریب است و آب از همه جای برج در حال ورود به پی و شالوده آن است. اگر هرچه سریعتر به داد آن نرسیم حتما خراب خواهد شد.
از آنجا که برج آزادی یکی از مهم ترین بناهای شهر تهران است که شهرت آن منحصر به پایتخت هم نمیشود، سعی ما بر این شد که توضیحات غلامحسین شاهعلی مدیر مجموعه آزادی را نیز درباره ادعای این مجموعهدار دریافت کنیم که تلاش یک روزه خبرنگار مهر با عدم پاسخگویی این مدیر رو به رو شد.
برج آزادی یکی از نمادهای شهر تهران است که در سال ۱۳۴۹ خورشیدی به دست معمار ایرانی، حسین امانت طراحی و ساختهشد. این برج، پس از انقلاب اسلامی به نام «برج آزادی» معروف شده است. تا به حال از هزینههای ساخت این برج سندی ارائه نشده است. در حال حاضر مجموعه فرهنگی و هنری برج آزادی به عنوان مجموعهای تحت نظر بنیاد فرهنگی و هنری رودکی اداره میشود و هر از چند گاهی نمایشگاههایی هنری در آن برگزار میشود.
برج آزادی در ایران، نمونهای از نماد و نشانههای شهری است که معماری شاخص آن، تلفیق طاقهای معماری پیش از اسلام (دوره هخامنشیان و ساسانیان) و بعد از اسلام و تبدیل آن به نمادی زیبا به لحاظ معماری است. در این طرح، معمار حتی به جزئیات اجرای بنا و نحوه چیدمان سنگهای نما دقت وافری مبذول داشته تا در نهایت جز جز اجزا به کل واحدی بدل گردند.
برج آزادی به صورت یک تندیس ساخته شدهاست و به عنوان یک نماد شهری مورد توجهاست. بر پایه نظرسنجیهای انجام شده اکثریت شهروندان تهرانی برج آزادی را به عنوان نماد شهر تهران معرفی کردهاند.
این بنای سه طبقه دارای چهار آسانسور و دو راه پله و ۲۸۶ پلکان است. در محوطه زیرین آزادی چندین سالن نمایش، نگارخانه، کتابخانه، موزه و... قرار دارد. طول این بنا ۶۳ متر، ارتفاع آن از سطح زمین ۴۵ و ارتفاع از کف موزه ۵ متر است. گفته میشود در ساخت برج آزادی چهل و شش هزار قطعه سنک بریده و پرداخت شده به کار رفتهاست.
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