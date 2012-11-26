دستگاه ماموگرافی و رادیولوژی دیجیتال بیمارستان شهید بهشتی یاسوج راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بعدازظهر دوشنبه در این آیین گفت: این دستگاهها با پنج میلیارد و 575 میلیون ریال اعتبار خریداری و نصب شده اند.

دکتر حسام الدین نبوی زاده افزود: این دستگاه احتیاج به فیلم ندارند و از دقت بسیار بالایی هم برخوردار هستند.

وی سرعت بالا در تهیه عکس و کاهش هزینه ها، گرفتن تعداد بیشتری عکس در زمان کوتاه و پایین بودن دوز اشعه را از دیگر مزایای این دستگاه عنوان کرد.

نبوی زاده بیان داشت: پیش از این تنها یک دستگاه از این نمونه در بیمارستان امام سجاد یاسوج راه اندازی شده بود.

وی دستیابی به پزشکی دیجیتال را از اولویت های این دانشگاه عنوان کرد و گفت: تلاش می شود این دستگاه در همه شهرهای استان راه اندازی شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج همچنین از راه اندازی سیستم پکس در این بیمارستان خبر داد و اظهار داشت: با این سیستم اطلاعات و عکسهای بیمار به راحتی در اختیار پزشکان و بیمارستانها در نقاط مختلف کشور قرار می گیرد.

نبوی زاده همچنین از ایجاد کارت سلامت برای افراد جامعه در آینده ای نزدیک خبرداد و یادآور شد: اطلاعات سلامت هر فرد در این کارت ذخیره می شود و در مواقع لزوم به پزشکان ارائه خواهد شد.

توسعه زیرساختهای سلامت استان ضروری است

نماینده بویراحمد و دنا هم در این مراسم بر توسعه زیرساختهای سلامت و بهداشت در این استان تاکید کرد و گفت: راه اندازی این دستگاهها خدمت شایسته ای به مردم ای استان در راستای توسعه سلامت جامعه است.

غلام محمد زارعی افزود: بخش خصوصی هنوز نتوانسه در بخش سلامت استان نقش مهمی ایفا کند و براین اساس توجه هرچه بیشتر دولت به حوزه درمان این استان ضروری است.

وی همچنین بر تسریع در احداث بیمارستان 250 تختخوابی یاسوج تاکید کرد.