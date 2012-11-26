اشراف اطلاعاتی در دریای سرخ و مدیترانه/ ترکیب دشمن در خلیج فارس تغییر نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، دریادار حسن آزاد ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی که به مناسبت روز هفتم آذر سخن می گفت در پاسخ به سئوال مهر در مورد اقتدار ایران و آخرین وضعیت آرایش ناوهای جنگی بیگانگان در خلیج فارس و دریای عمان، بیان داشت: به لطف الهی و با تدبیر مقام معظم رهبری نیروی دریایی ارتش در انجام وظایف محوله در حضور مقتدرانه در آبهای آزاد موفق عمل کرده است.

وی عنوان کرد: نیروی دریای پس از فرمان مقام معظم رهبری حضور موفقی در خلیج عدن و مدار 10 درجه داشته و تا کنون بیش از هزار و 500 کشتی تجاری و نفتی اسکورت و ترابری شده اند.

دریادار آزاد با اظهار اینکه ماموریت نیروی دریایی از 12 مایلی آبهای سرزمینی به بعد آغاز می شود، تصریح کرد: نیروی دریایی با اتکا به تخصص نیروهای بومی و بهینه سازی و ساخت تجهیزات رزمی پیشرفته امروز با افتخار توانسته تا با حضور در آبهای دریای مدیترانه، سرخ، خلیج عدن و شمال اقیانوس هند پیام صلح و دوستی ایران را به کشورهای مختلف دنیا برساند.

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش بیان داشت: در حال حاضر نیروی دریایی ارتش اشرافیت کامل اطلاعاتی در شمال اقیانوس هند، دریای سرخ، دریای مدیترانه، خلیج عدن و خلیج فارس و دریای عمان در هوا، سطح و زیرسطح دارد.

وی در پاسخ به این سئوال مهر در مورد استقرار نیروهای بیگانه در کشورهای همسایه حوزه خلیج فارس و آخرین تغییرات استراتژیک دشمن اظهارداشت: تمامی تحرکات دشمن در منطقه خلیج فار سو دریای عمان کاملا رصد می شود و تاکنون تغییری در ترکیب دشمن حاصل نشده است.

به گفته وی، ناوهواپیمابر آمریکایی زودتر از زمان اعلام شده وارد خلیج فارس شده و تمامی تحرکات آنها کاملا رصد می شود.

وی اضافه کرد: دشمن باید بداند ایمان و اعتقادات در جنگ با ایران نسبت به میزان تسلیحات نظامی تاثیرگذار خواهد بود.