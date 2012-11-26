مجتبی رمضان‌بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حضور صبا در لیگ قهرمانان آسیا تصریح کرد: اعلامیه‌ای که مهدی محمد نبی دبیر فدراسیون فوتبال منتشر کرد حکایت از این دارد که سه سهمیه ایران در آسیا مستقیم است و ما هم به عنوان تیم چهارم در پلی آف شرکت خواهیم کرد. با این حال کنفدراسیون فوتبال آسیا می‌گوید باید تا روز هفتم آذر صبر کنیم تا سهمیه قطعی اعلام شود.

وی افزود: بالاخره تمام باشگاه‌های ما برای حل مشکلات خود اقدام کرده‌اند و به همین خاطر کسب سه سهمیه مستقیم دور از ذهن نیست.

مدیرعامل باشگاه صبا در خصوص اقدامات این باشگاه در صورت آسیایی شدن، خاطرنشان کرد: طبیعی است اگر می‌خواهیم در این بازی‌ها موفق باشیم باید تیم‌مان را تقویت کنیم. ما 34 هفته زحمت نکشیده‌ایم که در آسیا زنگ تفریح شویم. قطعا این اتفاق نمی‌افتد و ما عملکرد خوبی در این بازی‎‌ها خواهیم داشت.

رمضان‌بیگی در پایان درباره دیدار صبا با راه آهن و اعتراض‌های دایی به داوری گفت: من اعتقادی به این حرف ندارم و نگران اعتراض دایی نیستم. دایی امروز به فوتبال نرسیده است که این بحث‌ها را مطرح کنیم. اگر اینطور بود که راه آهن باید تمام مسابقات خود را پیروز می‌شد! به هر حال ما یک بازی سنگینی داریم که امیدوارم بتوانیم در آن پیروز شویم.