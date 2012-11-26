به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان عصر روز دوشنبه با پرواز ساعت 19 از اصفهان به مقصد آبادان میروند.
قرار است بازیکنان ذوبآهن فردا شب در آبادان به استراحت بپردازند و برای بازی چهارشنبه خود مقابل نفت آبادان آماده شوند.
بازیکنان ذوبآهن عصر امروز در ورزشگاه ملت اصفهان به تمرین میپردازند و فردا نیز پیش از سفر به آبادان در اصفهان تمرین میکنند.
طبق گفته مسئولان تیم ذوبآهن این تیم اصفهانی برای دیدار با نفت آبادان هیچ بازیکن مصدومی ندارد و فرهاد کاظمی میتواند از همه بازیکنان خود در این مسابقه استفاده کند.
البته ذوبآهن برای دیدار با نفت آبادان سعید عبداللهپور و مسعود همامی را به دلیل محرومیت و اخراج در بازی قبل در اختیار نخواهد داشت.
دیدار تیمهای فوتبال ذوبآهن اصفهان و نفت آبادان از ساعت 15:15 روز چهارشنبه در آبادان برگزار میشود.
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