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۳ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۶:۰۷

بيل نايي ازنقش خود درفيلم دزدان دريايي مي گويد

"بيل نايي" هنرپيشه فيلمهاي "شاون مرده" و "درحقيقت عشق" از پروژه جديدش سخن گفت.

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، پروژه جديد اين هنرپيشه قسمت دوم فيلم "دزدان درياي كارائيب: صندوقچه مرد مرده" نام دارد واو در اين اثر ايفاي نقش كاراكترمنفي به نام "ديوي جونز" را برعهده دارد.
وي دراين مورد مي گويد: "دراين فيلم نقش يك مرد بسياربد را بازي مي كنم .به عبارت ديگرمي توان گفت كه كاراكترمن دراين فيلم ازكوچكترين  تلاشي براي آزاررساندن به مردم مضايقه نمي كند."
اين هنرپيشه قديمي درادامه صحبتهايش مي افزايد :" شخصيت ديوي جونز دراين فيلم قايقي دارد كه بواسطه آن همراهانش را منتقل مي كند و بايد بگويم كه همراهان وي همگي افراد شروري هستند ."
ازديگر هنرپيشگاني كه به احتمال بسياردراين اثرحضورخواهند داشت مي توان به " مارتين كليبا " و" بابي والدرون " اشاره كرد

کد مطلب 175188

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