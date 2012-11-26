پدافند غیرعامل موجب کاهش آسیب پذیری در حوادث احتمالی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طاهرخانی معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین ظهر دوشنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل که در استانداری قزوین برگزار شد با عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش و گرامیداشت هفته بسیج، اظهارداشت: پدافند غیرعامل یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در سال های اخیر به صورت ویژه مورد توجه و تاکید رهبر معظم انقلاب و تمام مسئولان قرار گرفته است.

وی افزود: کلیه مأموریت ها مربوط به این حوزه به علت اهمیت و ضرورت این امر، توسط مقام عظمای ولایت بطور رسمی ابلاغ و شرح وظایف استان ها نیز در راستای مأموریت ها و دفاع غیر نظامی اعلام شده است.

طاهرخانی تصریح کرد: اهمیت پدافند غیرعامل برابر با شورای تامین استان است و موارد و تصمیمات اتخاذ شده در این حیطه توسط استاندار پیگیری و مدیریت می شود.

این مسئول گفت: مکان یابی صحیح اولیه، مقاوم سازی و ایجاد استحکامات، استفاده مناسب از عوارض طبیعی و سایراقدامات پدافند غیر عامل می‌تواند به نحو موثری موجب صرفه جویی در بکارگیری سلاح‌ های کمتر پدافندی، نیروی انسانی و هزینه‌های کلان تسلیحاتی و سازمانی شود.

وی بیان کرد: دفاع غیرعامل می تواند مراکز حیاتی و حساس اقتصادی، سیاسی، نظامی، ارتباطی، مواصلاتی و نیروگاهها را در برابر حملات دشمن حفظ کرده و خسارات و صدمات را به حداقل کاهش دهد.

طاهرخانی یادآورشد: رعایت پاره‌ای از اقدامات پدافند غیرعامل در بعضی از مراکز حیاتی و حساس کشور موجب تقویت ایستادگی و ادامه خدمات بهتر و آسیب پذیری کمتر آنها در برابر حملات و بمباران‌های هوایی دشمن در طول هشت سال دفاع مقدس بوده است.

این مسئول در این جلسه محمد افشار ونگینی را به عنوان مدیرکل جدید پدافند غیرعامل استان معرفی و از فصیحی رامندی سرپرست سابق پدافند غیرعامل استان تقدیر کرد.

طاهرخانی افزود: افشار با توجه به سوابق بسیار ارزشمند و 17 سال کار و تلاش در وزارت دفاع و داشتن مدرک کارشناسی ارشد در رشته صنایع دفاعی و با لحاظ تناسب کاری به این سمت منصوب شده است.