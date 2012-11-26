مغازه لباس فروشی در قم طعمه حریق شد

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در روز عاشورا پنج حریق در قم بوقوع پیوست که شامل یک حریق خودروی سواری پیکان، حریق مغازه چوب بری، حریق مغازه لباس فروشی و حریق 2 اصله درخت می شود.



وی گفت: حریق مغازه لباس فروشی در بازارچه شیخان به دلیل بی احتیاطی در روشن کردن شمع در شام غریبان رخ داد که بلافاصله خودروهای آتش نشانی از ابتدای خیابان چهارمردان به محل اعزام شدند.



مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم بیان کرد: در روز عاشورا 2 مورد عملیات نجات، 6 مورد ایمن سازی در قم انجام شد.



وی ادامه داد: 20 مورد استقرار خودرو در مراکز مهم شهر قم در روز عاشورا انجام شده است.



جعفری بیان کرد: در روز تاسوعا نیز 2 مورد عملیات نجات شامل محبوس شدن کودک داخل خودرو و منزل، 2 مورد ایمن سازی و 19 مورد استقرار نیروهای آتش نشانی در مراکز مهم شهر قم انجام شد.

