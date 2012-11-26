"اوزال" بر اثر مسمومیت کشته شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تودی زمان، این یافته های جدید موجب شده تا درخواست ها برای انجام تحقیقات گسترده تر در مورد مرگ "تورگوت اوزال" افزایش بیابد.

اوزال فردی است که مقدمات خارج شدن نظامیان از ساختار حکومتی ترکیه در دهه 1980 را پایه گذاری کرد و در سن 65 سالگی در سال 1993 درگذشت.

در آن زمان اعلام شد که اوزال بر اثر عارضه قلبی درگذشته است.

بقایای جسد اوزال درماه گذشته از قبر خارج و تحت آزمایش قرار گرفت و نتایج این آزمایش ها نشان می دهد که وی بر اثر مسمومیت درگذشته است.

در همین رابطه یکی از نیروهای شورای پزشگی قانونی ترکیه به تودی زمان گفت : اوزال احتمالا به وسیله چهار ماده متفاوت مسموم شده است.

"عارف یوکسل" از قضات نظامی بازنشسته ترکیه و کسی که از مشاورین اوزال محسوب می شد نیز در این رابطه می گوید : اوزال بصورت ناگهانی فوت نکرده بلکه در یک پروسه یک ماهه از دنیا رفته است.

یوکسل می گوید : اوزال دو هفته پیش از سفر زمانبندی شده خود به آذربایجان بیمار شد و در آن زمان بسیار خسته و بیحال به نظر می رسید و بدنش به شدت عرق می کرد به همین دلیل من به اوزال توصیه کردم که سفر خود به آذربایجان را لغو کند و وی با این موضوع موافقت کرد. اما مدتی بعد همسر اوزال اعلام کرد که رئیس جمهور نمی تواند این سفر را لغو کند.

یوکسل در ادامه با اشاره به پرونده ارگنه کن، مدعی شد که اوزال نیز بوسیله یک گروه مخفی کشته شده است.

ارگنه کن، پرونده خیانت تعدادی از افران بلند پایه ارتش ترکیه است که متهم به خیانت و تلاش برای کودتا شده اند.