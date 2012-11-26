مراسم عزای حسینی در تایلند برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر از بانکوک ، در این مراسم آیت الله سید محمد مدنی بروجنی، سفیر جمهوری اسلامی ایران ، رایزن فرهنگی و جمعی ایرانیان مقیم و کارکنان نهادهای ایرانی در حسینیه ولایت رایرنی فرهنگی حضور داشتند .

مراسم تاسوعا وعاشورای حسینی و یاران باوفایش با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ، قرائت زیارت عاشورا آغاز و سپس آیت الله سید محمد بروجنی مدنی برای عاشقان امامت و ولایت سخنرانی کرده و به ذکر مصیبت پرداختند.

آیت الله مدنی در دو بخش سخترانی کردند که در بخش اول به مباحثی از درس ها و اصول اخلاقی محرم و یاران با وفای اباعبدالله الحسین (ع) و در بخش دوم به تشریح واقعه عاشورا و فلسفه قیام حسینی پرداختند.



وی گفت : حرکت امام حسین برای بیداری امت اسلام و جلوگیری از فساد در دستگاه حکومتی که به نام اسلام حکمرانی می‌کرد، یعنی اصلاح جامعه و امر به معروف و نهی از منکر بود و مرتبه اعلاى امر به معروف و نهى از منکر با تشکیل حکومت امکان‏پذیر است.



ایشان فلسفه و دلایل قیام حسینی را اصلاح جامعه و امت ، پیام رسانی به دنیای اسلام و بیداری جامعه ، پاسخ به درخواست مردم و نامه های کوفیان برای حضور امام و رهبری ایشان ، زنده کردن دین اسیر شده در دست امویان ، احیای عزت و کرامت در بین مسلمین ،از بین بردن ظالمان ، ایجاد انگیزه و جلوگیری از سستی جامعه و احیای روحیه جانفشانی و ایثار و شهادت طلبی ، حفظ دین با بذل جان دانستند.



مدنی ضمن تاکید بر اینکه شهدای کربلا در شب عاشورا به ما یاد دادند که باید در راه دین و مولا و ولی خود را فدا کرد ، افزود: اگر ما از یاران ابا عبدالله یاد نگیریم، قطعا همانند کوفیان خواهیم بود که فقط در حد کلام مرید امام زمان خود بودند، اما در میدان عمل در مقابل امام و مولای خود ایستادند.



بر اساس این گزارش ، عاشقان ابا عبدالله حسین (ع) با نوحه خوانی مداحان اهل بیت عصمت و طهارت، با سینه زنی به عزاداری پرداختن و در پایان برنامه عاشقان امامت و ولایت میهمان خوان پر برکت سفره حضرت سید الشهداء امام حسین(ع) بودند.

