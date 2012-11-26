70 تن مواد غذایی احتکار شده در نظرآباد کشف شد

سیف الله شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص گفت: سه واحد فروش مواد غذایی در شهر نظرآباد که اقدام به احتکار 70 تن مواد غذایی شامل روغن جامد و مایع، رب گوجه فرنگی، قند و شکر و حبوبات کرده بودند پلمپ و پرونده فروشندگان متخلف به مقامات قضایی ارجاع شد.



شهبازی افزود: ارزش ریالی کالاهای احتکار شده حدود 220 میلیون تومان برآورد شده است.



وی یادآور شد: این فروشندگان متخلف بدون پروانه کسب فعالیت می کردند و با احتکار مواد غذایی قصد افزایش تقاضا و به طبع آن افزایش قیمت را داشتند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نظرآباد افزود: این واحدهای متخلف با همکاری اداره تعزیرات شهرستان شناسایی و پلمپ شده اند.

شهبازی با بیان اینکه احتکار مواد غذایی باعث افزایش تورم و قیمت اقلام غذایی شده و مردم را به دردسر می اندازد، تصریح کرد: با عاملان احتکار مواد غذایی به شدت برخورد می شود.

وی افزود: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه اقدام احتکاری از سوی عرضه کنندگان مواد غذابی، مراتب را با شماره تلفن 124 به بازرسان این اداره اطلاع دهند.