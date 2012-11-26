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۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۳۲

شهبازی:

70 تن مواد غذایی احتکار شده در نظرآباد کشف شد

70 تن مواد غذایی احتکار شده در نظرآباد کشف شد

نظرآباد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نظرآباد از پلمپ سه واحد عرضه مواد غذایی خبر داد و گفت: این واحدها اقدام به احتکار 70 تن مواد غذایی کرده بودند.

سیف الله شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص گفت: سه واحد فروش مواد غذایی در شهر نظرآباد که اقدام به احتکار 70 تن مواد غذایی شامل روغن جامد و مایع، رب گوجه فرنگی، قند و شکر و حبوبات کرده بودند پلمپ و پرونده فروشندگان متخلف به مقامات قضایی ارجاع شد.

شهبازی افزود: ارزش ریالی کالاهای احتکار شده حدود 220 میلیون تومان برآورد شده است.

وی یادآور شد: این فروشندگان متخلف بدون پروانه کسب فعالیت می کردند و با احتکار مواد غذایی قصد افزایش تقاضا و به طبع آن افزایش قیمت را داشتند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نظرآباد افزود: این واحدهای متخلف با همکاری اداره تعزیرات شهرستان شناسایی و پلمپ شده اند.

شهبازی با بیان اینکه احتکار مواد غذایی باعث افزایش تورم و قیمت اقلام غذایی شده و مردم را به دردسر می اندازد، تصریح کرد: با عاملان احتکار مواد غذایی به شدت برخورد می شود.

وی افزود: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه اقدام احتکاری از سوی عرضه کنندگان مواد غذابی، مراتب را با شماره تلفن 124 به بازرسان این اداره اطلاع دهند.

کد مطلب 1751901

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