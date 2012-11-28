نگاهی به آبرسانی در جنوب فارس/ مردم چشم انتظار اتمام پروژه ها

به گزارش خبرنگار مهر، دیرزمانیست از زندگی شهری و شهرنشینی می­گذرد و مردم و جامعه به سمت مدرن و صنعتی شدن پیش می­روند و با مشکلات جدید زندگی مدرن دست و پنجه نرم می­کنند و دیگر دغدغه تهیه امکانات اولیه زندگی مانند آب، گاز و برق را ندارند.

اما در میان این مدرن شدن ها و پیچ و خم زندگی هنوز مناطق بیشماری در استان فارس وجود دارد که قهر طبیعت در کنار بی­مهری ها زندگی را بر دوش آنها سخت نگه داشته و مردم سخت کوش برخی شهرستانها و روستاهای استان فارس را از بهره گیری از امکانات اولیه محروم ساخته است.

معمولا مشکلات روستانشینان بیش از شهر نشینان است آن هم به این دلیل که از امکانات کمتری نسبت به مردم شهرنشین برخوردارند و مسئولان باید توجه ویژه ای به این قشر که پایه پیشرفت کشور را تشکیل می­دهند داشته باشند.

نداشتن آب آشامیدنی و کشاورزی بخاطر خشکسالی در کنار نبود ساختار مناسب آبرسانی برای جلوگیری از هدر رفتن آب و انتقال مناسب آن، نداشتن امکاناتی مانند گاز و برق بخصوص در مناطق روستانشین مواردیست که در این دوره زمانی که کشور رو به مدرن شدن است اتفاقی نامبارک محسوب می­شود.

تامین آب آشامیدنی مناسب، برق و گازرسانی مشکلی نیست که نتوان آن را برنامه ریزی و ساماندهی کرد بلکه در کنار مشکل خشکسالی در برخی مناطق می توان با مدیریت صحیح و صرف مقداری بودجه رفاه نسبی را برای مردم ایجاد کرد.

بیشتر مناطق لارستان از سیستم گازرسانی محروم هستند

فرماندار لارستان در خصوص مشکلات آب و گاز در این مناطق گفت: مطالعات گاز رسانی به شهر لارستان صورت گرفته اما تا کنون اعتباری در این خصوص به این شهرستان داده نشده و شهرهای این منطقه به جز لار و لطیفی از گازکشی محروم هستند.

علی محمد امیری با اشاره به وجود هشت شهر در لارستان افزود: متاسفانه در مناطق مانند بیرم،بنارویه، جویم از مدتها پیش بحث گازرسانی مطرح بوده اما به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی متاسفانه از سال 89 مناطقی مانند بیرم از گازرسانی محروم و بودجه برای این کار تخصیص داده نشده است.

فرماندار لارستان افزود: اقدامات انجام شده اما نتیجه ای در خصوص گازرسانی گرفته نشده است.

آب آشامیدنی بیشتر مناطق لارستان قابل شرب نیست

وی ادامه داد: با وجود اینکه منطقه لارستان منطقه ای گرمسیر و حساس از نظر آبرسانی بوده متاسفانه از آب آشامیدنی مطلوب بهره ای نبرده است.

امیری تصریح کرد: به کمک خط لوله سلمان فارسی آب به مناطق مانند لار، خنج، گراش اوز و... کشیده شده اما هنوز در خیلی از مناطق که لوله کشی نیز انجام شده متاسفانه آب قابل شرب نیست و فقط برای شستشو استفاده می شود.

فرماندار ویژه لارستان ادامه داد: هنوز در کلیه مناطق بخاطر ذائقه مردم از آب انبارها استفاده میشود که یکی از مطالبات مردم امکان کشیدن خطوط لوله آب از خلیج فارس به لارستان است.

امیری در خصوص آب کشاورزی اعلام کرد: متاسفانه در مناطق کشاورزی لارستان آب جاری نداریم و آب های زیرزمینی نیز به سمت شوری رفته اند.

فرماندار لارستان در خصوص وضعیت برق رسانی به لارستان اظهار داشت : تعرفه های برق در لارستان نسبت به شیراز و دیگر شهرها مناسب است اما مردم بخاطر گرما و استفاده زیاد از برق خواستار تعرفه ای نزدیک به بندرعباس هستند.

تلاش برای دریافت خط انتقال آب از سد سلمان در شهرستان لارستان،خنج و گراش

نماینده مردم شهرستان لارستان،خنج و گراش در مجلس شورای اسلامی گفت:شهرستانهای حوزه انتخابی بخصوص لارستان از دیرباز مشکل کمبود آب و فقرآب شرب داشته که از سال گدشته خط انتقال آب از سد سلمان در دستور کار قرار گرفته است.

جمشیدجعفرپور یادآورشد: در شهرستان مادر مانند لارستان بیشتر مردم بخاطر متفاوت بودن ذائقه از آب لوله کشی استفاده نمیکنند و بیشتر به سمت آب انبارها گرایش دارند.

وی با اشاره به پیگیری ها برای کسب موافقت برای کشیدن این خط ادامه داد: خط انتقال آب از سد سلمان جهت گیری مناسبی برای تامین آب منطقه محسوب می شود اما این طرح به خاطر خشکسالی و دیگر مشکلات پیشرفت مناسبی نداشته و تحقق این برنامه به دلیل کارهای مطالعاتی و بودجه نزدیک نیست.

نماینده مردم شهرستان لارستان تاکید کرد: آب لوله کشی این مناطق با توجه به گزارشات متولیان بهداشتی مناسب بوده و علت استفاده مردم از اب ابارها در برخی مناطق سلیقه افراد است.

پیگیری کاهش تعرفه برق

جعفرپور در خصوص تعرفه برق اضافه کرد: با ارجاع به کار کارشناسی و مشاهده دمای هوا در ماههای مختلف نامه نگاری انجام و به دنبال تغییر ارزش گذاری هستیم.

وی اعلام کرد: مناطق مانند لارستان نیز با بررسی های و پیگیریهای انجام شده برای سنجش تعرفه شش ماه هوای معتدل ،سه ماه گرم و سه ماه نیمه گرم در نظر گرفته می شود.

خشکسالی در کنار سیستم آبرسانی نامطلوب مشکل آب در لامرد و مُهر را چندبرابر می کند

نماینده شهرستان مُهر و لامرددر مجلس شورای اسلامی گفت: شبکه آبرسانی در شهرستانهای مهر و لامرد قدمت 30 ساله دارد وپوسیدگی این شبکه ها در کنار خشکسالی مشکل آب شهرستان را چند برابر کرده است.

عدم تناسب شبکه آبرسانی درون شهری و روستایی

موسی موسوی با تاکید بر عدم تناسب شبکه آبرسانی درون شهری و روستایی ادامه داد: مشکل کم آبی از طرفی به وضعیت نامناسب آبهای زیرزمینی و فرسودگی شبکه برمی گردد که علاوه برکمبود آب به دلیل خشکسالی باعث ازبین رفتن آبهای انتقالی نیز می شود.

افزایش حجم آب دریافتی برای شهرستان از طرح کوثر

نماینده شهرستان مُهر تصریح کرد: پیگیری افزایش آب دریافتی از طرح کوثر که به عنوان طرح محرم گفته میشود از سه ماه قبل با همکاری مرکز استان، وزارت نیرو،دستگاه آب و فاضلاب و.. در شهرستان آغاز شده است.

موسوی تاکید کرد: شهرستان مهر و لامرد در آخرین خط دریافت آب قرار دارند که متاسفانه به دلیل برداشتهای خارج از سهمیه حق مردم در این دو شهرستان را از بین برده و آنها را با کمبود آب مواجه می کنند.

وی با تاکید بر اینکه افزایش سهمیه آب به حل مشکل شهرستان کمک میکند، افزود: این موضوع مورد بررسی قرار داده شده تا بتوان حجم آب ورودی به شهرستان لامرد و مهر را تا سقف مصوب افزایش دهیم.

تامین آب شهرستان مهر و لامرد از سد هایقر فیروزآباد

نماینده شهرستان مُهر و لامرد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:سد و سامانه انتقال تامین کننده بخشی از آب شرب و صنعت شهرهای علامرودشت، لامرد، مهر و بخشی از آب صنعت جم و نیز آب مورد نیاز کشاورزی قسمتی از اراضی منطقه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه این سد منبع مطمئنی برای تامین آب شهرستان بشمار می رود، افزود: با همکاری مقامات مسئول وبررسی های لازم در کمیته تخصصی حجم قابل ملاحظه ای از آب سد هایقر به شهرستان لامرد و مهر تخصیص داده که این گام بزرگی محسوب میشود.

نیاز به سرمایه گذار برای تامین آب

موسوی تصریح کرد: برای اجرای سامانه سد و ایجاد خط انتقال از لامرد به مُهر نیاز به سرمایه گذار داریم که در حال حاضر یک سرمایه گذار به عنوان پیمانکار داوطلب شده و در مرحله بررسی و مطالعه مسیر خط انتقال آب است.

نماینده شهرستان لامرد افزود: با حل موانع قانونی، سرعت مطالعه، پذیرش سرمایه گذار طرح انتقال از حوزه انتخابی آغاز و شاهد آبرسانی مناسب به این دو شهرستان هستیم.

راه اندازی دستگاه آب شیرین کن

وی عنوان کرد: براساس مطالعات انجام شده مکانهایی برای ایجاد دستگاه های آب شیرین کن دیده شده تا با همکاری با وزارت نیرو و طی نشستهای متعدد بتوان از ظرفیت های خالی طرح محرم استفاده کرد.

موسوی اضافه کرد: استفاده از دستگاههای آب شیرین کن و بهره جستن از خط انتقال آب محرم(کوثر) وایجاد پمپاژها در مسیر کمک موثری به حل مشکل میکند.

نماینده شهرستان مُهر و لامرد در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: به کمک این سه طرح و اجرای مناسب آنها می توان مشکل آب شهرستان مهر و لامرد را حل کرد تا مردم از آب شرب و اشامیدنی مناسب بهره مند شوند.

تامین آب کشاورزی و عدم اجرای پایاب سد سلمان فارسی مشکل عمده شهرستان قیروکارزین

فرماندار قیرو کارزین تصریح کرد: آب برای کشاورزی و نیز عدم اجرای پایاب سد سلمان فارسی مشکل عمده شهرستان قیرو کارزین است که امید داریم با مساعدت مسئولان این معضل برطرف شود.

عدم برنامه ریزی مناسب برای تملک زمینهای اطراف سد سلمان فارسی و تزریق نشدن اعتبارات را دلیل اصلی اجرایی نشدن پایاب سد سلمان فارسی دانست.

تکمیل شبکه آبرسانی ارسنجان

فرماندار ارسنجان اظهار داشت: تکمیل شبکه های آبرسانی و زهکشی زیر مجموعه سد سیوند در دشت توابع از مصوبات سفر ریاست جمهوری است که جزء پروژه های مهر ماندگار قرار گرفته و تا پایان اردیبهشت 92 به اتمام می رسد.

گازرسانی به کلیه مناطق گراش

فرماندار گراش با بیان اینکه گاز رسانی به مناطق گراش مناسب است، اعلام کرد: فقط در برخی از محلات شهر و شهرکهای جدید گراش شبکه گاز رسانی و یا علمک نصب نشده که با مشخص کردن پیمانکار و وعده های مدیران شرکت گاز این طرح در روزهای آتی آغاز می شود و بدین ترتیب کلیه مناطق شهرستان گراش از آب آشامیدنی و گاز بهره مند می شوند.

گازرسانی به بیشتر مناطق شهرستان زرین دشت تا پایان دهه فجر

فرماندار زرین دشت بیان کرد: عملیات گاز رسانی به 3 روستای زیرآب، فرج بیگی، گلوگاه در این شهرستان انجام و با سفر استاندار به شهرستان یا در دهه فجر افتتاح می شود.

خلیل اقتصادی، در رابطه با وضعیت شهرستان زرین دشت اظهار داشت: عملیات خط گازرسانی به دوشهر دبیران و شهرپیر نیز آغاز و خوشبختانه تاکنون تا 60 درصد پیشرفت داشته است.

وی افزود: اصلاح و تعویض خط انتقال آب حاجی آباد به طول 10 کیلومتر، عملیات آبرسانی به روستاها از جمله پنج چاه، چاه انجیر ،شهرکهای بهار تل ریگی،الحاقی،ساچون و زیر آب انجام و ترمیم و تعویض شبکه در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: با توجه به مشکلات خشکسالی پی در پی در شهرستان کشاورزی تا حدودی دچار مشکل شده است.

پیگیری های بی نتیجه خبرنگار مهر

علی رغم اینکه خبرنگار مهر تلاش فراوان برای درج نظرات مدیر عامل شرکت آبفای استان انجام داد. روابط عمومی این شرکت اعلام کرد که بنابه دستور مدیر عامل شماره همراه مدیر در اختیار هیچ خبرنگاری قرار نمیگیرد و جهت انجام هرگونه ارتباط باید از 24 ساعت قبل با روابط عمومی این ارگان هماهنگی شود.

بسیاری از روستاهای استان فارس دارای آب آشامیدنی هستند

اما مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس با اشاره به وضعیت آبرسانی به مناطق روستایی گفت: با توجه به اعتبارات در سال 89- 90 و حمایت های استاندار از سال 90 پروژه های آبرسانی زیادی شروع و بهره برداری شده است.

حیدر دهقانی اضافه کرد: بسیاری از روستاهای استان فارس ازآبرسانی برخوردار هستند و در برخی مناطق با خانوارهای کوچک ویا در حاشیه کوه ها این کار بصورت سیار صورت می گیرد.

در دو سال آینده روستایی با مشکل آب شرب مواجه نیست

وی تاکید کرد: خوشبختانه به علت بارندگی های صورت گرفته مشکل کم آبی کمتر شده و این یقین وجود دارد که در دوسال اینده مشکل آبرسانی حل و روستایی با مشکل حاد آبرسانی روبرو نیست.

دهقانی درخصوص آبرسانی به شهرستانهایی که با مشکل آبرسانی روبرو هستند مانند لارستان،لامرد ودیگر مناطق عنوان کرد:در زمینه آبرستانی به شهرستانها اقدامات خوبی انجام شده استفاده از خط انتقال آبرسانی از خط محرم در صورت تکمیل کمک به حل مشکل مناطق این محور می کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس یادآورشد: استان فارس دارای تنوع آب و هوایی متفاوتی است و برای آبرسانی و مشکلات آب باید این موارد را در نظر گرفت زیرا برخی مناطق به علت گرمسیر بودن خود دچار کم آبی هستند.

وی اضافه کرد: درکلیه مناطق استان فارس پروژه های مناسبی در حال انجام است که همکاری تمامی ارگانها را برای نتیجه دادن و آبرسانی مناسب نیاز دارد.

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گزارش: سحر عصایی