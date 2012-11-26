مخالفت اتاوا با طرح عضویت فلسطین در سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر نقل از گلوب اند میل، استفان هارپر و دولت وی در حال فشار بر مقام های تشکیلات خودگردان هستند تا آنها را از بررسی ارتقاع سطح فلسطین در سازمان ملل متحد منصرف کنند.

محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی سال گذشته شناسایی دولت فلسطین از سوی 15 عضو شورای امنیت را نپذیرفت. وی قرار است روز پنجشنبه از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل بخواهد تا وضعیت فلسطین را بعنوان یک عضو غیر ناظر برسمیت بشناسند درخواستی که به شدت مورد مخالفت اسرائیل قرار گرفته است.

به گفته منابع آگاه، هشت هفته قبل استفان هارپر در نشستی 15 دقیقه ای با محمود عباس در نیویورک به ابومازن پیامی وی می دهد که در آن عنوان شده بود "در صورتی که فلسطینی ها کاری که را که الان در حال انجام آن هستند انجام دهند یعنی تلاش کنند تا وضعیت فلسطین را در سازمان ملل ارتقاع دهند در آن صورت با پیامدهای آن روبرو خواهند شد."

این وب سایت کانادایی می نویسد: آمریکا مخالف درخواست فلسطینی‌ها است، دولت هارپر هم آشکارا و با جنجال آن را لابی کرده است. دیگران نظیر بریتانیا هم از محمود عباس درخواست کرده اند تا آن را به تاخیر بیندازد و بریتانیا اعلام کرده که این اقدام کمکی به حل اختلافات نخواهد کرد.

گلوب اند میل می نویسد: دولت هارپر در کنار آمریکا و اسرائیل و چند کشور دیگر تلاش کرده تا مانع از این اقدام بشود اما به خاطر اینکه واشنگتن و اتاوا و دیگر کشورهای عربی متحدین قابل اعتماد دیگری در فلسطین ندارند نبرد هنوز پیچیده است.

در همین رابطه چندی پیش ریکاردو بکو (Riccardo Bocco) از مؤسسه تحقیقات بین المللی ژنو (IHEID ) در مطلبی در باسلر سایتونگ از دوت ژنو خواست تا به ارتقاع سطح فلسطین در سازمان ملل رای مثبت دهد.

وی در این مطلب نوشت: سیاست سوئیس در قبال خاورمیانه توسط دیدیه بورکهالتر وزیر خارجه این کشور در خطر است.

بکو بر این عقیده است که اگر جایگاه فلسطین در 29 نوامبر از سوی مجمع عمومی سازمان ملل ارتقا داده شود، وضعیت حقوقی فلسطین دگرگون می شود. به همین خاطر سوئیس باید به تعیین هویت ناظر برای فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل رای مثبت بدهد که البته این منوط به آن است که بورکهالتر عقیده خود را تغییر دهد و دریابد که سیاست از بین بردن فرایند میانجیگری برن در این منطقه یک اشتباه بوده است.



به گزارش خبرگزاری مهر، این تحلیل در حالی است که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به سوئیس سفر کرد و روز پنجشنبه به ملاقات بورکهالتر رفت تا حمایت این کشور را از فلسطین برای عضویت ناظر در مجمع عمومی سازمان ملل به دست آورد.



کارشناس مؤسسه تحقیقات بین المللی ژنو تاکید می کند با ارتقاء جایگاه فلسطین در جامعه بین المللی، این سرمزین به یک واحد دارای حق تبدیل می شود و اسرائیل هم پس از آن از دیدگاه حقوقی رسما رژیم اشغالگر محسوب خواهد شد که با برداشت امروزی جامعه جهانی از این رژیم فرق خواهد داشت. ضمنا با به رسمیت شناخته شدن فلسطین بعنوان عضو ناظر سازمان ملل در مرزهای 1967، آنگاه فلسطین می تواند فشار بیشتری بر اسرائیل وارد سازد و خواستار از بین بردن اشغال غیرقانونی خود شود و عضویت آن در ارگانهای دیگر این سازمان نیز برای آن فراهم می گردد. همچنین فلسطین خواهد توانست به عضویت دیوان جرائی بین المللی هم در آید. از سوی دیگر، این امر باعث تقویت جایگاه محمود عباس در کرانه باختری رود اردن و همچنین در نوار غزه خواهد شد که بسیار ضرورت دارد.



این کارشناس در ادامه می گوید: شانس فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل برای پیدا کردن هویت عضو ناظر بالاست. به همین خاطر من بی صبرانه منتظرم که ببینم سوئیس در این زمینه چگونه عمل می کند. ولی احتمال می دهم که بورکهالتر با استناد به سیاست بیطرفی، رای ممتنع بدهد ولی شاید هم وی تیر به پای خود بزند و رای منفی بدهد که آنوقت این امر می تواند ناقض خط مشی رسمی سوئیس بعنوان مقر کنوانیسیونهای ژنو باشد و ضمنا سیاست سوئیس در قبال خاورمیانه را تا 20 سال آینده به خطر می اندارد. البته اگر بورکهالتر به درخواست فلسطین رای مثبت بدهد آنوقت مشخص می شود که او نظر خود را تغییر داده است و راه کالمی- ری وزیر امورخارجه پیشین را دنبال می کند که حتی نماینده ویژه برای خاورمیانه در وزارتخانه تعیین کرده بود.

نامبرده در پایان اضافه کرده که بورکهالتر باید با همه طرفها در خاورمیانه صحبت کند. او بجای اینکه در برن، لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل را بپذیرد بهتر می بود تا به منطقه سفر می کرد و با همه طرفهای اختلاف صحبت می کرد. به اعتقاد من میشلین کالمی-ری یک دیدگاه روشنی داشت ولی من تا به امروز این موضوع که بورکهالتر چه دیدگاهی دارد را متوجه نشده ام.

این تحلیل از سوی روزنامه باسلر سایتونگ در حالی است که روزنامه فرانسوی زبان "لوتان" چاپ سوئیس هم از حمایت این کشور از درخواست فلسطینی ها خبر می دهد.



لوتان می نویسد: دیدار مقامهای سوئیسی با محمود عباس در فضایی گرم انجام شده و سوئیس به زودی موضع خود را در قبال درخواست فلسطینیان برای گذر به وضعیت ناظر در سازمان ملل متحد اعلام خواهد نمود.



این روزنامه می نویسد: سیگنال های مثبتی در این راستا به طرف فلسطینی ارسال شده است و وزیر خارجه سوئیس قطعنامه اتحادیه عرب راجع به مسئله فلسطین و گذر به وضعیت ناظر را دارای نکات بسیار سازنده و مثبت خوانده است. به گفته مقامات برن، سوئیس بین رای موافق یا ممتنع تصمیم خواهد گرفت. وزیر خارجه سوئیس همچنین گفته است که باید ارزیابی نمود تا نوع رای به این درخواست فلسطینیان، روند صلح را مختل نکند.

این روزنامه فرانسوی زبان می نویسد: با این حال سفارت اسرائیل در برن ناخرسندی خود را در صورت اعلام جانبداری سوئیس از درخواست فلسطینیان اعلام کرده است و در صورت اتخاذ چنین تصمیمی از سوی سوئیس، این امر را موجب دلسرد شدن اسرائیل از دوستی خوب خوانده است.

در ادامه این مطلب آمده است: سوئیس که نگران نقش میانجیگرانه و بی طرفی خود نیز هست، از این بیم دارد که رای احتمالی مثبت این کشور به درخواست فلسطینیان برای گذار به وضعیت ناظر موجب فاصله گرفتن از سیاست به زعم خود متوازنش گردد و نگران شکل گیری همزمان این تلقی است که این کشور با تشکیل دولت فلسطینی نیز موافق است. با این حال از نظر برخی مقام های سوئیس تنها راه شکل گیری صلح فراگیر موجودیت دو کشور فلسطین و اسرائیل می باشد.