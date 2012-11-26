حملات مزدوران آل خلیفه به عزاداران حسینی/ نقض آزادیهای دینی در بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق ، جمعیت الوفاق اسلامی بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: مزدورانی که رژیم از خارج جذب کرده است به سوی هیئتهای عزاداران حسینی در منطقه النویدرات در بحرین حمله کردند.

در این بیانیه آمده است : سیاست نظام در برخورد با شعائر دینی برای بحرین ثبات به دنبال ندارد و کشور را به سوی عقب ماندگی، اختلافات و فتنه می کشاند.

الوفاق بیان کرد: چنین رفتارهای رژیم با مراسمی که از ابتدا تاکنون در بحرین وجود داشته است نشان دهنده دشمنی رژیم با مراسم عاشورایی و ناتوانی آن در همزیستی با ملت بحرین است.

در این بیانیه آمده است: این اقدامات رژیم بحرین در واقع نشانه انحطاط رژیم و تحریک احساسات مردم و نقض آزادیهای دینی است.