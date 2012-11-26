  1. بین الملل
۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۴۱

در بیانیه ای اعلام شد؛

حملات مزدوران آل خلیفه به عزاداران حسینی/ نقض آزادیهای دینی در بحرین

حملات مزدوران آل خلیفه به عزاداران حسینی/ نقض آزادیهای دینی در بحرین

جمعیت الوفاق بحرین با صدور بیانیه ای با اشاره به محدودیتهای آل خلیفه علیه شعائر دینی در این کشور بر نتیجه بودن این اقدامات خصمانه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق ، جمعیت الوفاق اسلامی بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: مزدورانی که رژیم از خارج جذب کرده است به سوی هیئتهای عزاداران حسینی در منطقه النویدرات در بحرین حمله کردند.

در این بیانیه آمده است : سیاست نظام در برخورد با شعائر دینی برای بحرین ثبات به دنبال ندارد و کشور را به سوی عقب ماندگی، اختلافات و فتنه می کشاند.

الوفاق بیان کرد: چنین رفتارهای رژیم با مراسمی که از ابتدا تاکنون در بحرین وجود داشته است نشان دهنده دشمنی رژیم با مراسم عاشورایی و ناتوانی آن در همزیستی با ملت بحرین است.

در این بیانیه آمده است: این اقدامات رژیم بحرین در واقع نشانه انحطاط رژیم و تحریک احساسات مردم و نقض آزادیهای دینی است.

کد مطلب 1751916

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