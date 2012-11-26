برگزاری سه همایش عاشورایی/اقتصاد مقاومتی راه عبور از گردنه های سخت

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست فرمانداری گنبدکاووس ظهر دوشنبه در همایش روشنگری، اقتصاد مقاومتی گفت: در پیش گرفتن الگوی اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی، تنها راه عبور از ‏این گردنه های سخت و دشوار است.‏

محمدتقی قزلسفلی گفت: باید با تلاش و برنامه ریزی دقیق این مسیر نیز طی شود تا ضمن این که ‏الگویی همه جانبه برای کشورهای اسلامی باشیم، آینده روشن و مطمئنی نیز برای خود ‏رقم بزنیم.‏

وی نقش بسیجیان و عموم مردم را در پیمودن این مسیر بسیار تاثیرگذار دانست و گفت: ‏باید از مصرف بی رویه و نیز اسراف کاری پرهیز شود.‏

همایش عاشورا از دیدگاه اهل سنت

همایش عاشورا از دیدگاه اهل سنت برای اولین بار به صورت متمرکز در مصلی شهرستان آق قلا برگزار شد.

در این مراسم آخوند میرابی و آخوند قزل از کارشناسان و اساتید اهل سنت در خصوص فضیلت ماه محرم، عاشورا و تمسک به ائمه اطهار به ویژه امام حسین(ع) سخنرانی کرد.

میرابی ضمن تشکر از برگزار کنندگان این مراسم به دلیل نشان دادن عشق و علاقه اهل سنت به ائمه معصومین به ویژه امام حسین(ع) تشکر کرد و گفت : ترکمن ها در 10 روز محرم به آیین مختلفی از جمله روزه داری، صدقه دادن و ختم قرآن مجید می پردازند.

همایش بسیج و بصیرت عاشورایی



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول در حاشیه برگزاری مراسم عزاداری با عنوان "بسیج و بصیرت عاشورایی گفت : بسیج تجلی فرهنگ جهاد و ایثار حسینی در نظام اسلامی ماست.



دکتر علیرضا لادن مقدم در حاشیه مراسم عزاداری سیدالشهدا(ع) ضمن اشاره به واقعه عاشورا ، رمز ماندگاری آن در گذر زمان را دلبستگی و عشق به ولایت، مقام شامخ امام حسین(ع) و همچنین انتقال و استمرار حوادث، پیامها و ارزش های قیام دشت کربلا عنوان کرد.



وی افزود: بیشترین نیاز امروز جامعه، شناخت اهداف و پیامدهای قیام امام حسین(ع) است و اگر جوامع اسلامی درس حقیقی خود را از نهضت امام حسین(ع) فرا بگیرند، به طور قطع از دسیسه های دشمن ایمن می مانند.



بسیج کانون حمایت از انقلاب اسلامی است

فرماندار گرگان ضمن گرامیداشت هفته بسیج اظهار داشت: بسج کانون حمایت از انقلاب اسلامی و بستر ساز تشکیل حکومت جهانی اسلام است، بسیج پادگان امام زمان است و ما موظفیم در جهت تقویت و راه اندازی پایگاه ها در سطح شهرستان تلاش جدی داشته باشیم.



احمدی با اشاره به 5 آذرگرگان گفت: 5 آذر تجلی افتخار آفرین بزرگترین حرکت انقلابی یعنی بسیج مستضعفین برای حفظ انقلاب بخصوص دفاع مقدس است اما در کنار آن و بلحاظ تاریخی نقطه ای غرور آفرین و سندی شور انگیز در کتاب انقلاب برای اثبات سلحشوری مردم غیور گرگان که با پیام امام عزیز این تعهد و پایداری مورد تأیید قرار گرفت.

وی تأکید داشت: تعمیق بسیج در حوزه اداری و تقویت و پشتیبانی راهیان نور در دستور کار مدیران شهرستان قرار گیرد.