روند احداث بیمارستان 250تختخوابی یاسوج رضایت بخش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد زارعی بعداز ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح دستگاه رادیولوژی بیمارستان شهید بهشتی یاسوج در جمع خبرنگاران افزود: این پروژه جزء پروژه های مهر ماندگار است که باید تا خرداد 92 به بهره برداری برسد.

وی بیان داشت: روند اجرایی مرتبط با تخصیص منابع مالی است و از طرفی در شرایط موجود منابع مالی با مشکل مواجه شده است.

زارعی عنوان کرد: این شرایط در آینده ای نزدیک بهبود می یابد و توقفی که در خصوص توزیع منابع مالی ایجاد شده برطرف خواهد شد.

نماینده بویراحمد و دنا اظهار داشت: از طریق وزیر راه و شهرسازی پیگیریهای انجام شده تا اعتبارات این بیمارستان تخصیص یابد و وزیر نیز در این خصوص قول مساعدت دادند.

وی بیان کرد: باید تلاش کنیم این پروژه سرعت گیرد و در نزدیک ترین زمان ممکن به بهره برداری برسد.

لزوم توجه بیشتر دولت به بخش درمان این استان

زارعی همچنین با اشاره به کمبود تخت بیمارستانی در استان گفت: مسئولین دانشگاه تلاش می کنند که از ظرفیت موجود حداکثر استفاده را ببرند اما این کافی نیست و باید در این خصوص فکر اساسی شود.

وی بر لزوم توجه هرچه بیشتر به بخش درمان این استان تاکید کرد و اظهار داشت: به دلیل پایین تر بودن سطح درآمد در این استان نسبت به سایر استانها، مردم برای رفع نیازهای درمانی خود بیشتر به بخش دولتی مراجعه می کنند.

زارعی افزود: بر این اساس برای اینکه بتوانیم خدمات به موقع و کامل ارائه دهیم باید بخش درمان دولتی را تقویت کنیم و برای تقویت این بخش نیاز به همکاری و هم افزایی و وحدت عمل مسئولین بخشهای مختلف استان وجود دارد.

نماینده بویراحمد و دنا بیان داشت: بنده هم به نوبه خود تمام تلاشم را خواهم کرد تا شاهد توسعه بخش درمان و سلامت استان باشیم.

وی با بیان اینکه باید تلاش کرد در بودجه سال آینده نیازهای حوزه درمان و سلامت این استان دیده شود، اظهار داشت: نگاه به این حوزه در توزیع بودجه باید نگاهی مسئولانه باشد.

زارعی همچنین بر استفاده بیشتر از ظرفیت وزارت بهداشت برای توسعه دانشگاه و افزایش رشته ها و تجهیز و توسعه سایر بخش ها تاکید کرد و گفت: در بخش تجهیزات هم باید پیگیریهای لازم برای تجهیز مراکز درمانی استان به امکانات پیشرفته صورت گیرد.