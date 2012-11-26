صدور گواهینامه آموزشی ویژه صنوف شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قدیمی با بیان اینکه طی هماهنگی که با شورای اصناف داشتیم مقررشد تا اصناف پیش از دریافت جواز کسب دوره های آموزشی خاصی را ببینند اظهار داشت: شرکت ساماندهی در راستای فرهنگ سازی پیرامون کنترل آلودگی های زیست محیطی وانتقال صنایع آلاینده به خارج از بافت مسکونی وکلیه مواردی که اصناف باید در هنگام فعالیت خود برای رفاه وآسایش شهروندان رعایت کنند را در قالب دوره های آموزشی به اصناف آموزش می دهدودرپایان این دوره ها گواهینامه آموزشی را با هماهنگی اتحادیه مربوطه صادر می کند.

وی ادامه داد: طی این تفاهم نامه مقررشده است تا گواهینامه آموزشی شهرداری تهران یکی از پارامترهای مهم در صدور جواز کسب اصنا ف باشد ودرواقع صنوفی جواز کسب را دریافت کنند که این دوره های آموزشی را گذرانده باشند.