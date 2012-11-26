1000 اثر فرهنگی و تاریخی به موزه آستان قدس رضوی اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین یزدی نژاد گفت: مجموعه‌ای افزون بر10 هزار اثر فرهنگی و تاریخی شامل تمبر، پاکت مهر روز، اسکناس و سکه ایرانی از پنجاه کشور خارجی توسط عاشقان و ارادتمندان بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع) از ابتدای سال تاکنون به گنجینه تمبر، اسکناس و مسکوکات موزه آستان قدس رضوی اهدا شده است.

وی گفت: در ادامه سنت حسنه وقف، از ابتدای سال تاکنون تعداد 70 آلبوم تمبر نفیس شامل تمبر های دوره های قاجاریه، پهلوی اول و دوم وجمهوری اسلامی وتمبرهای تاریخی بیش از50 کشور خارجی از پنج قاره جهان، 250 طغری پاکت مهرروز، پاکت‌نامه های دوره های قاجاریه و پهلوی وکارت پستال های بسیار نفیس به گنجینه تمبر، سکه و اسکناس موزه حرم رضوی اهدا شده است.

وی بیان کرد: طی این مدت همچنین شش عدد سکه طلا از دوره عباسی و خلافت عثمانیان در ترکیه، 210 سکه نقره از دوره ایلخانان مغول، تیموریان، صفویه و افشاریه و حدود سه هزارسکه مس - نیکل به این گنجینه اهدا شده است.

یزدی نژاد تصریح کرد: اهداکنندگان همچنین یکهزار و 420 برگ اسکناس نفیس تاریخی از دوره پهلوی اول و دوم، جمهوری اسلامی و نیز 60 کشورخارجی به گنجینه تمبر، اسکناس و مسکوکات موزه آستان قدس رضوی تقدیم کرده اند.

وی بیان کرد: بیش از95 درصد اشیای نفیس موزه آستان قدس رضوی هنرمندان، مجموعه داران و عاشقان و ارادتمندان به بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع) است.

وی افزود: ارادت وخلوص عاشقانه زائران و مجاوران بارگاه حضرت رضا(ع) باعث شده گنجینه تمبر ، مسکوکات واسکناس موزه آستان قدس رضوی با بیش از35 هزار سکه نفیس از سلسله های لیدی، هخامنشی، اشکانی، ساسانی، عرب ساسانی، بنی امیه، بنی عباس، غزنوی، سامانی، ایلخانان مغول و سکه های ماشینی دوره های پهلوی و جمهوری اسلامی و سایر کشورهای جهان به یکی از غنی ترین موزه های سکه، تمبر و اسکناس در ایران و منطقه خاورمیانه تبدیل شود.

وی همچنین به جنبه پژوهشی و تحقیقی گنجینه تمبر، سکه و اسکناس موزه حرم رضوی اشاره کرد و افزود: دانشجویان هنر و تاریخ دانشگاه‌های سراسرکشور جهت پژوهش و تهیه پایان نامه های تحصیلی خود بر روی سکه های قبل از اسلام و دوره های اسلامی و نیز مطالعه برروی طرح ها، گرافیک ها و موضوعات تمبرهای نفیس به این گنجینه معرفی و ضمن استفاده از کتابخانه تخصصی موزه از خدمات، مشاوره و راهنمایی کارشناسان این موزه بهره مند می شوند.

