افتتاح 10 تقاطع بزرگراه امام علی (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی با بیان این مطلب اظهار کرد: بزرگراه امام علی (ع) شامل 11 تقاطع اصلی و 14 تقاطع فرعی است که دو تقاطع خیابان شهیدمدنی و خیابان پیروزی بهعنوان تقاطعهای اصلی و 8 تقاطع فرعی شامل پل حیدری ، پل لطیف اکبرنژاد ، پل عزیزی، پل اصفهانی، پل صفا، پل نیکنام، پل صاحبالزمان(عج) و پل منصور هفته آینده به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی با اشاره به اهمیت بهره برداری این 10 تقاطع افزود : پلهایی که آماده بهرهبرداری شدهاند ، در محدوده حدفاصل مسیلباختر تا بزرگراه بعثت قرار داشته و محدوده جغرافیایی آنان به مناطق 7، 8، 13، 14 و 15 مربوط میشود. اولویت احداث این 10 پل براساس میزانتملک املاکمعارض و معارضاتتأسیساتی بوده و البته میزان تقاضای سفر شهروندان نیز دراین بین مدنظر قرار گرفتهاست.
معاون فنی و عمرانی شهرداری خاطر نشان ساخت : با بهرهبرداری از 10 پل اصلی و فرعی ، 541 متر بهطول معابر شرقی - غربی پایتخت اضافه خواهد شد .
حسینی با تاکید بر اینکه عملیاتاجرایی در سایر تقاطعهای اصلی و فرعی و محور بزرگراه نیز طبق برنامه زمانبندی، باسرعت و کیفیت بالا ادامه دارد تصریح کرد : همزمان با افتتاح 10 تقاطع اصلی و فرعی، ترازصفر یا همان دسترسیهای محلی محدوده حدفاصل بزرگراه شهید محلاتی تا خیابان کرمان نیز به بهرهبرداری خواهدرسید.
وی در ادامه به ابتکار عمل در احداث ین 10 دستگاه پل اشاره کرد و اظهار داشت : در احداث این پل ها بدون قطع کردن دسترسیهای شرقی- غربی شهروندان و مردممحلی ،، ابتدا سازهپل روی خاک بسترموجود اجراو سپس زیر آن با عملیات خاکبرداری خالی شد.
معاون شهردار تهران سرعت در اجرا ، پرهیز از مزاحمت برای تردد شهروندان و کمک به ساخت محور اصلی را از مزیت های این شیوه اجرایی دانست و افزود : متوسط زماناجرای هر یکاز این پلها 25 روز بود در حالیکه اگر قرار به قالببندی و نصب داربست و اسکافلد بود، اجرای هر پل حداقل 45 تا 60 روز زمان نیاز داشت.
وی در ادامه اظهار کرد : باتوجه به اختلافسطح معابرپیرامونی بزرگراه با محوراصلی، خاکبرداری درطول محوربزرگراه هیچگونه سدی برای ترافیکعبوری ایجادنکرده و تردد از روی پلهای ساختهشده انجام میپذیرد.با این شیوه ، عملیاتاجرایی ساخت 10 پل در مدتزمان حدود 5 ماه بهسرانجام رسید و عملیاتی که از اواخر خردادماه سالجاری آغاز شدهبود، آبانماه پایان یافت.
حسینی افزود : درحین اجرای پلهای ساختهشده، هیچگونه مزاحمتی برای تردد شهروندان فراهمنشده و تردد وسایلنقلیه از کنار پلها صورت می پذیرفت.
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