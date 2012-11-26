حسن عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 13:58 امروز وقوع یک تصادف زنجیره ای در جنوب به شمال اتوبان بسیج به مرکز اورژانس اطلاع داده شد که بلافاصله سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

وی ادامه داد: در این حادثه به 4 دستگاه خودروی وانت، پژو، پرشیا و سانتافه با یکدیگر برخورد کرده بودند چهار نفر مجروح شده که پس از انجام اقدامات اولیه به بیمارستان هفت تیر منتقل شدند.

مدیر روابط عمومی اورژانس تهران درباره علت حادثه گفت: ماموران پلیس راهور در حال بررسی صحنه تصادف هستند و علت را پس از کارشناسی اعلام می کنند.

عباسی همچنین در مورد تمهیدات اورژانس برای بازدید از ضریح امام حسین (ع) در پایتخت گفت: سه دستگاه آمبولانس و یک اتوبوس آمبولانس به همراه 15 پرسنل همزمان با استقرار ضریح امام حسین (ع) در مرقد امام از ساعت 4 بعدازظهر مستقر می شوند ضمن اینکه از 8 صبح فردا نیز به مدت 48 ساعت این نیروها در میدان امام حسین (ع) مستقر می شوند.