به گزارش خبرنگار مهر، رادیمار ونانسیو معروف به شاپا از زمان تعطیلی رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور به کشورش برزیل بازگشته و هنوز به ایران باز نگشته است.
این بازیکن برزیلی که به دلیل مشکلات مالی و عدم پرداخت قراردادش به ایران بازنگشته، یکی از غایبان گیتیپسند در بازی هفته گذشته این تیم در هفته دهم لیگ برتر فوتسال به شمار میرفت.
شاپا در تماس با مسئولان باشگاه گیتیپسند اعلام کرده که با پرداخت قراردادش به ایران باز خواهد گشت.
مسئولان گیتیپسند روز گذشته در تماس با او اعلام کردند که به زودی بخشی از معوقات این بازیکن را به وی پرداخت کرده و زمینه بازگشت او به ایران را فراهم خواهند کرد.
تیم فوتسال گیتیپسند اصفهان هفته گذشته در چارچوب رقابتهای هفته دهم لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور مقابل گاز خوزستان به پیروزی پرگل 8 بر صفر دست یافت.
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