30 کشته و زخمی در جاده های سمنان/ساعات 18 تا 20 بازه زمانی وقوع حوادث

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا رضوی خبیر ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان ضمن بیان اینکه 21 سانحه رانندگی در جاده های این استان طی تعطیلات ایام محرم به وقوع پیوست، تصریح کرد: در این سوانح سه نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند و 27 نفر نیز مجروح شدند.

وی افزود: وقوع این حوادث از پنجشنبه گذشته تا پایان روز یکشنبه بوده است.

رئیس پلیس راه استان سمنان همچنین اضافه کرد: 52 درصد از این حوادث از نوع واژگونی و در مجموع 57 درصد سوانح در اثر بی توجهی راننده به جلو و 33 درصد نیز به دلیل ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از خستگی و خواب آلودگی رخ داده است.

رضوی خبیر با اشاره به این مطلب که محورهای دامغان – سمنان، شاهرود – سبزوار و سمنان – گرمسار بدترین محورهای استان سمنان در وقوع سوانح رانندگی در تعطیلات اخیر بود، اظهار داشت: به طور متوسط در هر کدام از این محورهای 14 درصد از مجموع حوادث رخداده است.

گفتنی است: رئیس پلیس راه استان سمنان ساعات 18 تا 20 را بدترین بازه زمانی وقوع حوادث دانست.