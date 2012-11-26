معاذ الخطیب خواستار ارسال تسلیحات پیشرفته برای شورشیان سوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تودی زمان، "احمد معاذ الخطیب" با بیان اینکه شورشیان سوری نیاز فوری به موشکهای ضد هواپیما دارند از ترکیه خواست تا تسلیحات بیشتری به سوریه ارسال کند.

خطیب در مصاحبه با این روزنامه گفت : مهمترین مانع پیشروی شورشیان سوری جنگنده های ارتش است. اگر وسیله ای باشد که به ما کمک کند تا این هواپیماها را متوقف کنیم، موفقیت بزرگی برای ما خواهد بود و ما خواستار دریافت این تجهیزات هستیم.

وی در ادامه اظهار داشت اگر جامعه جهانی هر چه سریعتر کمکهای تسلیحاتی بیشتری را در اختیار شورشیان سوری قرار ندهند، ارتش سوریه به کلی بر شورشیان پیروز می شود.

معاذ گفت : کمکهای تسلیحاتی ارسال شده به سوریه کافی نیست. جامعه جهانی به مدت دو سال است که مخالفان سوری را به حال خود رها کرده و حمایت واقعی را از آنها انجام نمی دهد. ما منتظر هستیم، اما زمان کم است. اگر کمک فوری در اختیار شورشیان قرار نگیرد ممکن است در هر بخشی شاهد تغییرات گسترده باشیم.

خطیب در ادامه با اشاره به کمکهای ترکیه به مخالفان سوری اظهار داشت : آنچه برادران ترک ما انجام می دهند، بسیار مهم است . آنها به بهترین شکل به ما کمک می کنند. اما شورشیان سوری آرزو می کنند که کاش کمکهای بیشتری به آنها می شد.

وی در ادامه با اشاره به کنفرانسی که قرار است در تاریخ 12 دسامبر در مغرب و با حضور حامیان تروریستهای سوری برگزار شود، گفت : دولت انتقالی بعد از انجام گفتگوهای مغرب تشکیل می شود.